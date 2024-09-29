39 şirketten temettü kararı! 2025’e kadar hesaplara yatacak

Borsa İstanbul'da Eylül ayının sonu yaklaşırken, yatırımcıları sevindirecek yeni bir haber geldi. 2024 yılı içerisinde temettü dağıtan şirketlerin sayısı artarken, yılın geri kalanında 39 şirket daha hissedarlarına kazanç sağlamayı hedefliyor.
Borsa İstanbul'da Eylül ayının sonu yaklaşırken, yatırımcıları sevindirecek yeni bir haber geldi. 2024 yılı içerisinde temettü dağıtan şirketlerin sayısı artarken, yılın geri kalanında 39 şirket daha hissedarlarına kazanç sağlamayı hedefliyor.
📅 30 Eylül 2024
Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. (BUCIM): 0,0666666 TL (brüt) - 0,0599999 TL (net)
EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EYGYO) 1. taksit: 0,0593984 TL (brüt) - 0,0593984 TL (net)
Ayen Enerji A.Ş. (AYEN) 4. taksit: 0,6135536 TL (brüt) - 0,5521982 TL (net)
📅 1 Ekim 2024
Şok Marketler Ticaret A.Ş. (SOKM) 2. taksit: 0,8427581 TL (brüt) - 0,7584822 TL (net)
Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş. (ESCAR) 2. taksit: 1.115 TL (brüt) - 1,035 TL (net)
📅 2 Ekim 2024
Maçkolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO): 1,80 TL (brüt) - 1,62 TL (net)
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) 2. taksit: 4 TL (brüt) - 3,60 TL (net)
📅 3 Ekim 2024
Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GOLTS): 11,12 TL (brüt) - 10,008 TL (net)
📅 7 Ekim 2024
Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BOBET) 2. taksit: 0,375 TL (brüt) - 0,3375 TL (net)
Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SUNTK): 0,4312052 TL (brüt) - 0,3880846 TL (net)
📅 15 Ekim 2024
Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK) 1. taksit: 0,25 TL (brüt) - 0,225 TL (net)
Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SANFM): 0,02 TL (brüt) - 0,018 TL (net)
Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş (OBAMS): 0,6434862 TL (brüt) - 0,5791375 TL (net)
📅 18 Ekim 2024
Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BASGZ): 0,80 TL (brüt) - 0,72 TL (net)
📅 21 Ekim 2024
GÜR-SEL Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. (GRSEL) 2. taksit: 0,1960784 TL (brüt) - 0,1764705 TL (net)
📅 22 Ekim 2024
Lider Turizm A.Ş. (LIDER) 3. taksit: 0,125 TL (brüt) - 0,1125 TL (net)
Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş. (BRKSN) 2. taksit: 0,0833333 TL (brüt) - 0,0749999 TL (net)
Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MSGYO) 1. taksit: 0,2479961 TL (brüt) - 0,2479961 TL (net)
📅 23 Ekim 2024
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEDTR): 0,2941176 TL (brüt) - 0,2647058 TL (net)
📅 25 Ekim 2024
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) 3. taksit: 0,0581250 TL (brüt) - 0,0523125 TL (net)
📅 30 Ekim 2024
Ayen Enerji A.Ş. (AYEN) 5. taksit: 0,6135536 TL (brüt) - 0,5521982 TL (net)
PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT): 0,8449514 TL (brüt) - 0,7604562 TL (net)
📅 31 Ekim 2024
EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EYGYO) 1. taksit: 0,0593984 TL (brüt) - 0,0593984 TL (net)
📅 20 Kasım 2024
Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DGNMO): 0,2857142 TL (brüt) - 0,2571427 TL (net)
📅 25 Kasım 2024
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS): 0,1118421 TL (brüt) - 0,1006578 TL (net)
📅 29 Kasım 2024
Ayen Enerji A.Ş. (AYEN) 6. taksit: 0,6135536 TL (brüt) - 0,5521982 TL (net)
📅 5 Aralık 2024
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL): 2,8531809 TL (brüt) - 2,5678628 TL (net)
📅 10 Aralık 2024
Lider Turizm A.Ş. (LIDER) 4. taksit: 0,125 TL (brüt) - 0,1125 TL (net)
📅 11 Aralık 2024
Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. (FORTE): 0,1127683 TL (brüt) - 0,1014914 TL (net)
📅 13 Aralık 2024
Graınturk Tarım A.Ş. (GRTRK) 3. taksit: 0,0397333 TL (brüt) - 0,0357599 TL (net)
📅 16 Aralık 2024
Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK) 2. taksit: 0,25 TL (brüt) - 0,225 TL (net)
📅 18 Aralık 2024
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) 3. taksit: 4 TL (brüt) - 3,60 TL (net)
📅 20 Aralık 2024
Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. (ALKLC): 0,0889978 TL (brüt) - 0,0800980 TL (net)
📅 24 Aralık 2024
Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PAGYO): 0,5639 TL (brüt) - 0,5639 TL (net)
📅 31 Aralık 2024
Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO): 0,1230769 TL (brüt) - 0,1107692 TL (net)
📅 Belli Değil
Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AGYO): 0,10 TL (brüt) - 0,10 TL (net)
SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR) 2. taksit: 0,8417594 TL (brüt) - 0,7575834 TL (net)
Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BVSAN): 0,7680318 TL (brüt) - 0,6912286 TL (net)
Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ELITE): 0,050 TL (brüt) - 0,045 TL (net)
Not: Bu haberde yer alan bilgiler, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildirimleri ile şirket duyuruları baz alınarak hazırlanmıştır. Burada sunulan bilgiler, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Yatırımcıların, güncel ve detaylı bilgilere ulaşmak için ilgili resmi internet sitelerini ziyaret etmeleri ve bilgileri kontrol etmeleri önemle tavsiye edilir.