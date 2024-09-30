Ekim ayı kira artış oranı 2024 | TÜFE Ekim ayı kira zammı kaç TL olacak? İş yeri, dükkan, konut kira zammı hesaplama!

(Takvim Foto Arşiv)
EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?
Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında son 2 senedir yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.
Temmuz ayı itibarıyla bu sınır kalktı ve ağustos ayında olduğu gibi eylül ayında da sözleşme yenileyecek olan kiracılar, TÜFE üzerinden kira zammı yapacak.
Buna göre; Eylül ayı kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisinin yüzde 64,91 olmasının ardından yüzde 64,91 olarak uygulanacak.
(Takvim Foto Arşiv)
EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA
Mevcut Kira Bedeli: 19 bin TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Eylül 2024
Girdiğiniz Artış Oranı: %64,91
Kira Artış Tutarı: 12 bin 333 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 31 bin 333 TL
(Takvim Foto Arşiv)
YÜZDE 25 ZAM SINIRLAMASINA GÖRE KİRA ZAMMI HESAPLANSAYDI
Mevcut Kira Bedeli: 19 bin TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Eylül 2024
Girdiğiniz Artış Oranı: %25
Kira Artış Tutarı: 4 bin 750 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 23 bin 750 TL