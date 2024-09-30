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Ekim ayı kira artış oranı 2024 | TÜFE Ekim ayı kira zammı kaç TL olacak? İş yeri, dükkan, konut kira zammı hesaplama!

Ekim ayı kira artış oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak eylül ayı enflasyon verileriyle netleşecek. 2023 yılında uygulanan yüzde 25 kira artış sınırının kaldırılmasıyla birlikte kira sözleşmesi sona eren kiracılar yeni TÜFE oranı üzerinden zam yapmak zorunda kalacak.

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Giriş Tarihi :30 Eylül 2024 , 05:57 Güncelleme Tarihi :30 Eylül 2024 , 07:03
Ekim ayı kira artış oranı 2024 | TÜFE Ekim ayı kira zammı kaç TL olacak? İş yeri, dükkan, konut kira zammı hesaplama!

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Ekim ayı kira artış oranının belirlenmesi için milyonlarca kiracı ve ev sahibi nefesini tuttu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak eylül ayı enflasyon verileri, ekim ayında uygulanacak kira zam oranlarını doğrudan etkileyecek. Kira sözleşmesi sona eren ve yeni dönem için kira bedelinde değişiklik yapılması gereken kiracılar, TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) verilerine göre zamlı kiralarını ödemeye başlayacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

EKİM KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini 3 Ekim 2024 Perşembe günü saat 10.00'da açıklayacak. Ekim kira artış oranı, enflasyon rakamlarından sonra netleşecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)
KİRADA YÜZDE 25 ZAM SINIRLAMASI TEMMUZDA SONA ERMİŞTİ

Kira artışında yüzde 25'lik zam sınırı 2 Temmuz'da sona erdi. Eylül ayında kira artışı 12 aylık TÜFE oranına göre belirlenecek.

Ev sahibi TÜFE sınırını aşamayacak, zam dönemi temmuz öncesi olanlardan bu yıl için yeni artış talep edilemeyecek.

Buna göre; Kirada yüzde 25 zam sınırlaması 2 Temmuz 2024 tarihinde sona erdi. Böylelikle kontrat süresi dolan konut kiracıları, TÜFE rakamlarına kayıtlı kalarak ev sahiplerine eylül ayında güncel 12 aylık TÜFE oranı üzerinden zam yapacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında son 2 senedir yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.

Temmuz ayı itibarıyla bu sınır kalktı ve ağustos ayında olduğu gibi eylül ayında da sözleşme yenileyecek olan kiracılar, TÜFE üzerinden kira zammı yapacak.

Buna göre; Eylül ayı kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisinin yüzde 64,91 olmasının ardından yüzde 64,91 olarak uygulanacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 19 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Eylül 2024

Girdiğiniz Artış Oranı: %64,91

Kira Artış Tutarı: 12 bin 333 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 31 bin 333 TL

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

YÜZDE 25 ZAM SINIRLAMASINA GÖRE KİRA ZAMMI HESAPLANSAYDI

Mevcut Kira Bedeli: 19 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Eylül 2024

Girdiğiniz Artış Oranı: %25

Kira Artış Tutarı: 4 bin 750 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 23 bin 750 TL

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