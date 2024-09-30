Ekim ayı kira artış oranı 2024 | TÜFE Ekim ayı kira zammı kaç TL olacak? İş yeri, dükkan, konut kira zammı hesaplama!

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EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında son 2 senedir yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.



Temmuz ayı itibarıyla bu sınır kalktı ve ağustos ayında olduğu gibi eylül ayında da sözleşme yenileyecek olan kiracılar, TÜFE üzerinden kira zammı yapacak.



Buna göre; Eylül ayı kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisinin yüzde 64,91 olmasının ardından yüzde 64,91 olarak uygulanacak.