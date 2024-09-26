Yeni asgari ücret 24 bin TL mi? Refah payı ve zamlı emekli maaşı tahmini! 2025 yılı tahmini maaşlar

📅 Emekli v Memur Zammı Nasıl Belirleniyor? Ocak ayında yaklaşık 16 milyon SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi, dul ve yetim maaşı alanlar yeni ücret artışlarını görecek. 📊 Bu artışlar 6 aylık enflasyon verisine göre şekillenecek. Memurlar ve memur emeklileri %6 toplu sözleşme artışına ek olarak 6 aylık enflasyon farkını da alacaklar. Refah payı ise ek bir artış olarak gündemde.

💰 Refah Payı Gündemde Yıl sonu enflasyon tahminlerine göre, emekli ve memurların alacağı refah payı dahil olmadan hesaplanan maaş artışları şu şekilde olacak: En düşük memur maaşı : 40 bin TL üzeri 💼

: 40 bin TL üzeri 💼 Taban emekli maaşı: 14-15 bin TL bandında 💵

Asgari ücret ve memur maaşlarına yapılacak zamlar, yıl sonu enflasyon oranına göre netleşecek ve Ocak ayında yürürlüğe girecek. 📅 Ocak 2024'te yapılacak ücret artışları, milyonlarca emekli, memur ve asgari ücretliyi doğrudan etkileyecek. Yıl sonu enflasyon verileri ve kurumların tahminlerine göre, maaş artışlarının belirlenmesiyle vatandaşların alım gücü yeniden şekillenecek.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLUR? Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz tarafından geçtiğimiz gün yapılan açıklamaya göre Asgari ücret tahmini yapılırken, özellikle enflasyon verisi, geçim indeksi ve en önemlisi asgari ücretin '2025 yılı için bir defa mı, yoksa 2 defa mı?' belirleneceği önem teşkil etmektedir.