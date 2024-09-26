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Yeni asgari ücret 24 bin TL mi? Refah payı ve zamlı emekli maaşı tahmini! 2025 yılı tahmini maaşlar

2024 yılının sonlarına yaklaşırken, Ocak ayında milyonlarca emekli, memur ve asgari ücretli için yapılacak zam oranlarıyla ilgili tahminler şekillenmeye başladı. Kurumlar, yıl sonu enflasyon tahminlerini açıklayarak, milyonlarca kişinin merakla beklediği maaş artışları için ipuçları veriyor. Peki, Ocak 2025'te emekli ve memurlar ne kadar zam alacak? Asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :26 Eylül 2024 , 19:06 Güncelleme Tarihi :26 Eylül 2024 , 19:06
Yeni asgari ücret 24 bin TL mi? Refah payı ve zamlı emekli maaşı tahmini! 2025 yılı tahmini maaşlar

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2024 yılının sonlarına yaklaşırken, Ocak ayında milyonlarca emekli, memur ve asgari ücretli için yapılacak zam oranlarıyla ilgili tahminler şekillenmeye başladı. Kurumlar, yıl sonu enflasyon tahminlerini açıklayarak, milyonlarca kişinin merakla beklediği maaş artışları için ipuçları veriyor. Peki, Ocak 2024'te emekli ve memurlar ne kadar zam alacak? Asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar:...

💸 Yeni Maaşlar Belli Oldu

Takvim Gazetesi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre Ocak ayında yapılacak zamlar, enflasyon verileri ve toplu sözleşme farkları göz önünde bulundurularak hesaplanacak. 🔍 Özellikle enflasyondaki düşüşle birlikte fiyat artış hızının yavaşlaması, milyonların alım gücünü etkileyecek. Kurumların tahminlerine göre, en düşük memur maaşı 40 bin TL'yi aşarken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için taban maaşın 14-15 bin TL seviyesine çıkması bekleniyor.

📝 Asgari Ücret İçin Kritik Veri

Yıl sonunda enflasyon oranının %40-49 bandında gerçekleşeceği öngörülüyor. 📈 Bu oran, asgari ücretin belirlenmesinde önemli bir rol oynayacak. Yapılan hesaplamalara göre, Ocak 2024'te belirlenecek yeni asgari ücret, milyonlarca işçinin yanı sıra birçok borçlanma ve ödemeyi de etkileyecek.

📅 Emekli v Memur Zammı Nasıl Belirleniyor?

Ocak ayında yaklaşık 16 milyon SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi, dul ve yetim maaşı alanlar yeni ücret artışlarını görecek. 📊 Bu artışlar 6 aylık enflasyon verisine göre şekillenecek. Memurlar ve memur emeklileri %6 toplu sözleşme artışına ek olarak 6 aylık enflasyon farkını da alacaklar. Refah payı ise ek bir artış olarak gündemde.

💰 Refah Payı Gündemde

Yıl sonu enflasyon tahminlerine göre, emekli ve memurların alacağı refah payı dahil olmadan hesaplanan maaş artışları şu şekilde olacak:

  • En düşük memur maaşı: 40 bin TL üzeri 💼
  • Taban emekli maaşı: 14-15 bin TL bandında 💵

Asgari ücret ve memur maaşlarına yapılacak zamlar, yıl sonu enflasyon oranına göre netleşecek ve Ocak ayında yürürlüğe girecek. 📅 Ocak 2024'te yapılacak ücret artışları, milyonlarca emekli, memur ve asgari ücretliyi doğrudan etkileyecek. Yıl sonu enflasyon verileri ve kurumların tahminlerine göre, maaş artışlarının belirlenmesiyle vatandaşların alım gücü yeniden şekillenecek.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLUR?

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz tarafından geçtiğimiz gün yapılan açıklamaya göre Asgari ücret tahmini yapılırken, özellikle enflasyon verisi, geçim indeksi ve en önemlisi asgari ücretin '2025 yılı için bir defa mı, yoksa 2 defa mı?' belirleneceği önem teşkil etmektedir.

OVP üzerinden 2024 yılı için beklenen enflasyon %41,5. 2025 yılı için ise %17,5 olarak hedeflenmektedir.Bu veriler ışığında asgari ücrete %45 ile %50 civarında bir fark geleceği kanaatindeyim.

Parasal olarak ifade edecek olursak asgari ücretin 24 bin 500 TL ile 25 bin TL seviyelerinde olacağını söyleyebiliriz.

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