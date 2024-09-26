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A101'de %50 indirim kampanyası! 27-28 Eylül 2024 aktüel indirimli ürünler kataloğu

Her hafta uygun fiyatlı ürünlerle vatandaşların ilgisini çeken A101 marketlerinde bu hafta da birbirinden çeşitli ürünler raflarda yerini alıyor. A101'e ait aktüel katalogda elektronik eşyalardan mutfak gereçlerine kadar birçok ürün uygun fiyatlarla satışa sunulacak.

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Giriş Tarihi :26 Eylül 2024 , 17:43 Güncelleme Tarihi :26 Eylül 2024 , 17:43
A101’de %50 indirim kampanyası! 27-28 Eylül 2024 aktüel indirimli ürünler kataloğu

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Haftalık olarak yayınlanan A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta da ev ihtiyaçlarınızı karşılayacak çok sayıda fırsat ürünü bulunuyor. Elektronik cihazlardan, küçük ev aletlerine, temizlik ürünlerinden, gıda ürünlerine kadar geniş yelpazede ürün seçenekleri vatandaşları bekliyor.

A101 %50 indirim kampanyası ( Sadece seçili kırtasiye ürünlerinde geçerlidir )A101 %50 indirim kampanyası ( Sadece seçili kırtasiye ürünlerinde geçerlidir )

A101 NDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU

🏡 Escamp 6500 Flat Tiny House: 449.000 TL
🛵 Apec Üç Tekerlekli Elektrikli Moped: 43.990 TL

26-29 Eylül26-29 Eylül

🚲 Volta VB2 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet: 19.990 TL

🚲 Volta VB3 Elektrikli Bisiklet: 16.990 TL

21-27 Eylül21-27 Eylül

Güral Porselen Fincan Takımı 4 Parça: 179 TL
🍽️ Nehir Servis Gereçleri: 139 TL

🥄 Nehir Yemek Kaşığı / Çatalı: 35 TL
🍰 Nehir Tatlı Kaşığı / Çatalı: 29 TL

10 TL ve üzeir alışverişlerde geçerli indirim10 TL ve üzeir alışverişlerde geçerli indirim

🫖 Nehir Çay Kaşığı: 19 TL
🍲 Emaye Fırın Tepsisi Çeşitleri: 199 TL

🛏️ Metal Tek Kişilik Karyola: 2.099 TL
🛌 Tek Kişilik Bamboo Yaylı Yatak: 2.199 TL
🌿 Bambu Yastık: 179 TL
👟 Erkek Ayakkabı Saklama Kutusu: 60 TL

👠 Kadın Ayakkabı Saklama Kutusu: 49 TL
🧳 PP Büyük Boy Valiz: 789 TL
🧳 PP Orta Boy Valiz: 679 TL
🧳 PP Kabin Boy Valiz: 569 TL

📺 Hi-Level 65" 4K UHD Smart TV: 17.499 TL
📺 Toshiba 50" 4K Ultra HD Android TV: 12.999 TL

26 Eylül26 Eylül

📺 Toshiba 43" 4K Ultra HD Android TV: 10.999 TL
📺 Onvo 42" Full HD Android 13 Smart Led TV: 6.999 TL
📺 Onvo 32" HD Ready Android Smart Led TV: 4.799 TL

19 Eylül19 Eylül

Homend Coffeebreak Filtre Kahve Makinesi: 1.599 TL
🍳 Goodwest Siyah Cam Ankastre Set 3'lü: 6.499 TL

👔 Arzum Peta Seramik Tabanlı Ütü: 1.199 TL
🥪 Sinbo Izgara & Tost Makinesi: 1.299 TL
🍕 Simfer Beyaz Mini Fırın: 2.199 TL

26 Eylül - 3 Kasım26 Eylül - 3 Kasım

💆 Aprilla Şarjlı Masaj Aleti: 899 TL
💈 Retro Saç Sakal Düzeltici: 349 TL

26 Eylül - 2 Ekim26 Eylül - 2 Ekim

💨 Pierre Cardin Hava Üflemeli Saç Şekillendirici: 799 TL


⚖️ Pierre Cardin Akıllı Vücut Analiz Baskülü: 439 TL

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