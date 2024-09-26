A101’de %50 indirim kampanyası! 27-28 Eylül 2024 aktüel indirimli ürünler kataloğu

Haftalık olarak yayınlanan A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta da ev ihtiyaçlarınızı karşılayacak çok sayıda fırsat ürünü bulunuyor. Elektronik cihazlardan, küçük ev aletlerine, temizlik ürünlerinden, gıda ürünlerine kadar geniş yelpazede ürün seçenekleri vatandaşları bekliyor.
A101 %50 indirim kampanyası ( Sadece seçili kırtasiye ürünlerinde geçerlidir )
A101 NDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU
🏡 Escamp 6500 Flat Tiny House: 449.000 TL
🛵 Apec Üç Tekerlekli Elektrikli Moped: 43.990 TL
26-29 Eylül
🚲 Volta VB2 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet: 19.990 TL
🚲 Volta VB3 Elektrikli Bisiklet: 16.990 TL