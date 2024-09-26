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2024 TYP ile MEB 30 bin temizlik görevlisi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

TYP İşkur başvuru ekranı için araştırmalar son günlerde hız kazanmış durumda. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere yaklaşık 30 bin temizlik personeli alımı başvuruları başladı. Açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi. Açıklamanın ardından başvurulara dair birçok detay da merak edilmeye başlandı. Peki, MEB okullara temizlik personeli alımı TYP başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Habere dair detayları paylaşıyoruz.

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Giriş Tarihi :26 Eylül 2024 , 17:17 Güncelleme Tarihi :26 Eylül 2024 , 17:20
2024 TYP ile MEB 30 bin temizlik görevlisi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde düzenlenen İş Dünyası İstişare Toplantısı'na katılım gösterdi. Toplantı öncesince basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan, Milli Eğitim Bakanlığınca atanacak olan 30 bin temizlik işçisine ilişkin sorulan soruya, "30 bin kontenjanı milli eğitim bakanlığımıza tahsis ettik onları şartları MEB yapacak 30 bin kontenjanı biz Milli Eğitim Bakanlığı'na verdik. Şartlarını zaten valiliklerimiz iş birliği içinde belirliyor" açıklamasını paylaştı.

2024 TYP ile MEB 30 bin temizlik görevlisi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

MEB temizlik personeli alımına başladı!

Bakan Işıkhan, İşgücü Uyum Programı harçlığının günlük 566 liranın az bulunması hakkında ise, "Ücretin artırılması noktasında çalışma içerisindeyiz" yanıtını verdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 30 bin temizlik personeli alımı yapılacağı haberi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yusuf Tekin tarafından geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu.

2024 TYP ile MEB 30 bin temizlik görevlisi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Başvurular il il devam ediyor

MEB temizlik personeli için başvurular il il başladı. Adaylar tarafından hangi il ve ilçeden başvuru yapılacaksa ilgili tarihlerin takip edilmesi önem arz ediyor. Sürece göre bazı yerlerde 2 bazı yerlerde ise başvurular 3 gün devam edecek.

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