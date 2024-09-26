2024 TYP ile MEB 30 bin temizlik görevlisi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde düzenlenen İş Dünyası İstişare Toplantısı'na katılım gösterdi. Toplantı öncesince basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan, Milli Eğitim Bakanlığınca atanacak olan 30 bin temizlik işçisine ilişkin sorulan soruya, "30 bin kontenjanı milli eğitim bakanlığımıza tahsis ettik onları şartları MEB yapacak 30 bin kontenjanı biz Milli Eğitim Bakanlığı'na verdik. Şartlarını zaten valiliklerimiz iş birliği içinde belirliyor" açıklamasını paylaştı.

MEB temizlik personeli alımına başladı! Bakan Işıkhan, İşgücü Uyum Programı harçlığının günlük 566 liranın az bulunması hakkında ise, "Ücretin artırılması noktasında çalışma içerisindeyiz" yanıtını verdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 30 bin temizlik personeli alımı yapılacağı haberi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yusuf Tekin tarafından geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu.