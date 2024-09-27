Kredi kartı borç yapılandırma nasıl yapılır? İşte 100.000 TL kredi kartı borcu yapılandırma hesaplama

Yeni düzenlemeyle birlikte, kredi kartı borçlarını yapılandırma imkanı sunulmuş durumda. Borçlular için önemli bir fırsat olan bu yapılandırma ile hem kredi kartı borçları hem de ihtiyaç kredisi borçları yeniden taksitlendirilerek daha rahat bir ödeme planı oluşturulabilecek. Vatandaşların, başvuru sürelerini kaçırmadan, yapılandırma başvurusunda bulunmaları tavsiye ediliyor.