Kredi kartı borç yapılandırma nasıl yapılır? İşte 100.000 TL kredi kartı borcu yapılandırma hesaplama

Faizli Yapılandırma Yapılacak
Kredi kartı borçlarının yapılandırılmasında faiz uygulanacak. Yapılandırmada kullanılacak azami faiz oranı, referans faiz olan %3,11 ile sınırlandırıldı. Bu düzenleme ile yapılandırılan borçlar, belirtilen faiz oranı üzerinden hesaplanacak ve taksitlendirme işlemi yapılacak.
Yapılandırma Başvurusu Nasıl Yapılacak?
Borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar, ilgili bankalara başvurarak süreci başlatabilecekler. İhtiyaç kredisi borçlarında ise anapara ve faiz ödemelerinde 30 günü aşan gecikme yaşayanlar, yine 60 aya kadar yapılandırma talebinde bulunabilecek.
Başvuru için belirlenen süre 1 yıl. Bu süre zarfında, borçlular bankalarına giderek yapılandırma başvurusunda bulunabilecekler. Yapılandırma taleplerinde ilave bir kredi kullanılmayacak, sadece mevcut borç yeniden yapılandırılacak.
Kredi Kartı Yapılandırma Hesaplama
Örnek bir borç yapılandırması şu şekilde olacak:
Kredi Borcu Tutarı: 100.000 TL
Faiz Oranı: %3,11
Taksit Sayısı: 60 Ay
Aylık Taksit Tutarı: 4.456,23 TL
Toplam Geri Ödenecek Tutar: 267.374,62 TL
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Borçlarınızı Düzenli Ödeyin, Yapılandırmadan Faydalanın
Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarının yapılandırılması, borçlu vatandaşlara büyük bir nefes aldıracak. Ancak, yapılandırılan borçların düzenli ödenmesi gerektiğini unutmamak önemli. Aksi takdirde, yeni gecikmeler farklı yaptırımlarla sonuçlanabilir. Bu fırsattan yararlanmak isteyen vatandaşlar, en kısa sürede bankalarına başvurarak yapılandırma sürecine başlayabilirler.