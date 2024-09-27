SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Kredi kartı borç yapılandırma nasıl yapılır? İşte 100.000 TL kredi kartı borcu yapılandırma hesaplama

Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcu olan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kritik bir gelişme yaşandı. Resmi Gazete'nin 27 Eylül 2024 tarihli sayısında yayımlanan yeni düzenleme ile borçların yapılandırılmasına dair önemli bir adım atıldı. Peki, bu yapılandırma süreci nasıl işleyecek? Başvurular nereye yapılacak? İşte kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarının yapılandırılmasına dair tüm merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Eylül 2024 , 08:32 Güncelleme Tarihi :27 Eylül 2024 , 09:05
Kredi kartı borç yapılandırma nasıl yapılır? İşte 100.000 TL kredi kartı borcu yapılandırma hesaplama

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yeni düzenlemeyle birlikte, kredi kartı borçlarını yapılandırma imkanı sunulmuş durumda. Borçlular için önemli bir fırsat olan bu yapılandırma ile hem kredi kartı borçları hem de ihtiyaç kredisi borçları yeniden taksitlendirilerek daha rahat bir ödeme planı oluşturulabilecek. Vatandaşların, başvuru sürelerini kaçırmadan, yapılandırma başvurusunda bulunmaları tavsiye ediliyor.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

Yapılandırma Fırsatı Resmi Gazete'de Yayınlandı

Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını ödeyemeyen vatandaşlar için yapılandırma fırsatı getirildi. Resmi Gazete'nin 27 Eylül 2024 tarihli sayısında yer alan düzenleme, kredi kartı dönem borcunun asgari tutarını ödeyemeyen vatandaşlara borçlarını 60 aya kadar yapılandırma imkanı sunuyor. Yapılan açıklamaya göre, yeni düzenleme bugünden itibaren yürürlüğe girmiş durumda.

Kredi Kartı Borçları Nasıl Yapılandırılacak?

Kredi kartı borcunu ödeyemeyen vatandaşlar için yapılandırma şartları şu şekilde olacak:

Mevcut kredi kartı borç bakiyeleri 60 aya kadar vadelendirilebilecek. Her ay ödenecek taksit tutarı, o ayın asgari ödeme tutarına eklenecek.
Yapılandırılan borcun en az yarısı ödenene kadar kredi kartı limitinde artış yapılmayacak.

Faizli Yapılandırma Yapılacak

Kredi kartı borçlarının yapılandırılmasında faiz uygulanacak. Yapılandırmada kullanılacak azami faiz oranı, referans faiz olan %3,11 ile sınırlandırıldı. Bu düzenleme ile yapılandırılan borçlar, belirtilen faiz oranı üzerinden hesaplanacak ve taksitlendirme işlemi yapılacak.

Yapılandırma Başvurusu Nasıl Yapılacak?

Borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar, ilgili bankalara başvurarak süreci başlatabilecekler. İhtiyaç kredisi borçlarında ise anapara ve faiz ödemelerinde 30 günü aşan gecikme yaşayanlar, yine 60 aya kadar yapılandırma talebinde bulunabilecek.

Başvuru için belirlenen süre 1 yıl. Bu süre zarfında, borçlular bankalarına giderek yapılandırma başvurusunda bulunabilecekler. Yapılandırma taleplerinde ilave bir kredi kullanılmayacak, sadece mevcut borç yeniden yapılandırılacak.

Kredi Kartı Yapılandırma Hesaplama

Örnek bir borç yapılandırması şu şekilde olacak:

Kredi Borcu Tutarı: 100.000 TL

Faiz Oranı: %3,11

Taksit Sayısı: 60 Ay

Aylık Taksit Tutarı: 4.456,23 TL

Toplam Geri Ödenecek Tutar: 267.374,62 TL

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

Borçlarınızı Düzenli Ödeyin, Yapılandırmadan Faydalanın

Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarının yapılandırılması, borçlu vatandaşlara büyük bir nefes aldıracak. Ancak, yapılandırılan borçların düzenli ödenmesi gerektiğini unutmamak önemli. Aksi takdirde, yeni gecikmeler farklı yaptırımlarla sonuçlanabilir. Bu fırsattan yararlanmak isteyen vatandaşlar, en kısa sürede bankalarına başvurarak yapılandırma sürecine başlayabilirler.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kredi kartı borcunu ödeyemeyenlere 60 aya kadar yapılandırma imkanı
Son yayınında Adam tuttular beni indirecekler diyen Fenerbahçeli Serhat Akın’a silahlı saldırı!
Memura-emekliye 3’lü zam: Ocak ayında maaşlar ne kadar artacak? Hangi gelirler yükselecek?
Duygu Nebioğlu’ndan Metin Akpınar’a şahitlik yapacak Uğur Dündar’a tepki
CHP Genel Başkanı Özgür Özel Türkevi’ni ziyaret etti: Gurur kaynağı
Hacı Sabancı’nın avukatlarından DNA açıklaması: Test yapılmadı
Başkan Erdoğan’dan BM sonrası Türkevi’nde gazetecilere önemli açıklamalar
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan A Haber’e özel açıklamalar! Türkiye’deki göçmen sayısı ne?
ABD’nin katliama desteği devam ediyor! Katil İsrail’e korkunç yardım: 8.7 milyar dolar...
Kartal Avrupa’da dağıldı! Beşiktaş Avrupa Ligi’nde Ajax’a 4-0 mağlup oldu
Başkan Erdoğan millete çekilen kılıcı kınına soktu! ABD dönüşü net mesaj: Kendini bilmezler hak ettikleri cezayı alacak
Kanarya kendine geldi! Fenerbahçe Union SG’yi 2-1 yendi
Başkan Erdoğan’dan yeni anayasa ve enflasyon açıklaması
Sır çözülecek mi? Cem Garipoğlu’nun mezarı açılıyor! DNA eşleşmezse ne olacak? | İşte mezarın son hali
CANLI | İsrail Bekaa Vadisi ve Hizbullah’a ait hedefleri vurdu! Netanyahu ateşkes iddialarını reddetti
SON DAKİKA