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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten S&P ve Moody's ile kritik temas

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, New York'ta, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Standard & Poor's (S&P) ve Moody's'in üst düzey yetkilileri ile görüştü. Toplantılarda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, ekonomi programındaki son dönem gelişmelerine, özellikle de kamu maliyesi alanındaki önceliklerine değindiği öğrenildi.

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Giriş Tarihi 26 Eylül 2024, 08:59 Güncelleme Tarihi 26 Eylül 2024, 09:03
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten S&P ve Moody’s ile kritik temas

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79. BM Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının üst düzey yetkilileri ile bir araya geldi.

S&P VE MOODY'S İLE TEMAS
Edinilen bilgiye göre, New York temasları kapsamında yatırımcı toplantıları ve görüşmeleri gerçekleştiren Şimşek, temaslarının 3. gününde, Standard & Poor's (S&P) ve Moody's'in üst düzey yetkilileri ile görüştü.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Toplantıya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan da katıldı.

Toplantılarda Şimşek'in, ekonomi programındaki son dönem gelişmelerine, özellikle de kamu maliyesi alanındaki önceliklerine değindiği öğrenildi.

Bakan Şimşek, New York'taki yatırımcı toplantıları ve görüşmelerini tamamladı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, New York'ta yatırımcı toplantılarına katıldı
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