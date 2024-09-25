Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, New York’ta yatırımcı toplantılarına katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de 15. Türkiye Yatırım Konferansı çerçevesinde Amerikalı ve Türk iş insanları ile bir araya gelirken; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de 3 yatırımcı toplantısına katıldı. Ekonomi programında kaydedilen ilerlemeleri ve gelecek döneme dair önceliklerini paylaşan Şimşek, ülkenin sahip olduğu stratejik avantajları anlattı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Amerikalı büyük firmalar Türkiye'deki mevcut yatırımlarını genişletme isteklerini açıkça beyan ettiler ve Türkiye ile yatırım, ticaret, iş yapma konusunda çok istekli olduklarını ortaya koydular" dedi. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ise yatırımların gelecek aylarda hızlanarak artacağını öngördüklerini anlattı.