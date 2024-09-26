Emekli maaşınız artık böyle ödenecek! Artık 81 ilde geçerli

Bankaların Para Çekme Limitlerini Artırma Kararı
Bankalar, emeklilerin yaşadığı bu sorunlara çözüm bulmak amacıyla ATM'lerden günlük para çekme limitlerinde önemli düzenlemelere gitti. Limitlerin yükseltilmesiyle birlikte, emeklilerin günlük nakit ihtiyaçlarını karşılamada yaşadığı sıkıntıların azalması hedefleniyor. Bu adımın, hem müşteri memnuniyetini artırması hem de banka şubelerindeki yoğunluğu azaltması bekleniyor.
Güncel ATM Para Çekme Limitleri
Emeklilerin işlemlerini kolaylaştırmak adına bankaların belirlediği yeni günlük para çekme limitleri şöyle:
QNB Finansbank
Nakit Çekim: 10.000 TL
QR Kod ile Çekim: 10.000 TL
Toplam Limit: 20.000 TL
ING Bank
Nakit Çekim: 10.000 TL
QR Kod ile Çekim: 10.000 TL
Toplam Limit: 20.000 TL
TEB (Türk Ekonomi Bankası)
Nakit Çekim: 10.000 TL
QR Kod ile Çekim: 5.000 TL
Toplam Limit: 15.000 TL
VakıfBank
Nakit Çekim: 20.000 TL
QR Kod ile Çekim: 5.000 TL
Toplam Limit: 25.000 TL
Ziraat Bankası
Nakit Çekim: 7.500 TL
QR Kod ile Çekim: 7.500 TL
Toplam Limit: 15.000 TL
Akbank
Nakit Çekim: 5.000 TL
QR Kod ile Çekim: 5.000 TL
Toplam Limit: 10.000 TL
DenizBank
Nakit Çekim: 5.000 TL
QR Kod ile Çekim: 7.500 TL
Toplam Limit: 12.500 TL
Halkbank
Nakit Çekim: 7.500 TL
QR Kod ile Çekim: 7.500 TL
Toplam Limit: 15.000 TL