Emekli maaşınız artık böyle ödenecek! Artık 81 ilde geçerli

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En düşük emekli maaşının 12.500 TL'ye yükseltilmesiyle birlikte, bankaların emeklilere sunduğu promosyonlar da güncellendi. Ancak ATM kullanımı konusunda yaşanan zorluklar, özellikle küçük meblağlarla işlem yapmak zorunda kalan emekliler için büyük bir sorun olmaya devam ediyor. Cihazların karmaşık arayüzleri ve teknik aksaklıkları, emeklilerin finansal işlemlerini gerçekleştirmesini zorlaştırıyor.

Banka Şubelerindeki Yoğunluk ve Artan ATM Talebi Banka şubelerinde yaşanan yoğunluk, emeklileri ATM kullanımına yönlendirse de, bu alandaki sorunlar tam anlamıyla çözülmüş değil. Artan talebe rağmen, ATM'lerde yaşanan teknik aksaklıklar ve kullanım zorlukları, emeklilerin ihtiyaçlarını karşılamasını engelliyor. Ülke genelinde yaklaşık 50.000 ATM hizmet vermesine rağmen, bu sayı talebi karşılamakta yetersiz kalıyor.