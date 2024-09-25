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Eylül ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2024? TÜİK enflasyon beklentisi yüzde kaç?

TÜİK her ay olduğu gibi Eylül 2024 enflasyon oranını da büyük bir merakla bekleyen vatandaşlara duyurmak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle gıda, kira ve otomobil fiyatları gibi günlük hayatı doğrudan etkileyen enflasyon oranları son aylarda düşüş eğilimi gösterse de Eylül ayı için beklentiler dikkatle takip ediliyor. Peki, Eylül ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak ve beklentiler ne yönde? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 26 Eylül 2024, 06:11 Güncelleme Tarihi 26 Eylül 2024, 06:11
Eylül ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2024? TÜİK enflasyon beklentisi yüzde kaç?

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Türkiye'de her ay düzenli olarak açıklanan enflasyon rakamları vatandaşların yakından takip ettiği ekonomik göstergeler arasında yer alıyor. Ağustos ayında yıllık yüzde 51,97, aylık yüzde 2,47 olarak açıklanan enflasyon oranı sonrası gözler şimdi Eylül ayına çevrildi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

TÜİK EYLÜL 2024 ENFLASYON VERİSİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Eylül 2024 enflasyon rakamları 3 Ekim 2024 Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

EYLÜL AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ 2024

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 64 katılımcıyla gerçekleştirdiği eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı. Buna göre, geçen ay yüzde 2,22 olan eylül ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde değişim göstermedi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 43,31'den yüzde 43,14'e düştü. TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 28,71'den yüzde 27,49'a, 24 ay sonrası için yüzde 19,30'dan yüzde 18,38'e geriledi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,31 iken, bu anket döneminde yüzde 43,14 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 28,71 iken, bu anket döneminde yüzde 27,49 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 19,30 ve yüzde 18,38 olarak gerçekleşmiştir.

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