Türk Lirası’na geçişte tarihi rekor: 11.1 trilyon! TL mevduata ilgi giderek artıyor

TL mevduatta tarihi rekor (Takvim Foto Arşiv) İKİYE KATLANDI

Geçen yıl yapılan mayıs seçimlerinden bu yana ise TL mevduat ikiye katlandı. 26 Mayıs 2023'te 6 trilyon 242 milyar lira olan TL mevduatın toplamdaki payı 60 seviyesinde bulunuyordu. TL mevduatta o tarihten bu yana yaşanan artış ise 4 trilyon 884 milyar liraya ulaştı. Döviz hesaplarının büyüklüğü ise o tarihten bu yana 4.5 milyar dolar azaldı. Türk Lirası mevduata ilginin artmasında, faiz oranlarının, diğer yatırım araçlarına kıyasla, enflasyona karşı reel getiri sağlayacak düzeyde bulunması etkili oldu.

TL mevduatta tarihi rekor (Takvim Foto Arşiv) YABANCI DA TÜRK LİRASI DEDİ

Ekonomik programa olan güven, yabancıların da TL yatırım araçlarına ilgisini artırdı. Türkiye Sermaye Piyasası Birliği verilerine göre yabancıların ocak sonunda 306 milyar lira olan TL mevduat hacmi, ağustosta 416 milyar liraya çıktı. Yabancının tercihlerinde en dikkat çekici artış devlet iç borçlanma senetlerinde yaşandı.

TL mevduatta tarihi rekor (Takvim Foto Arşiv) Yabancının mart sonunda 76.9 milyar TL olan devlet iç borçlanma senetleri portföyünün büyüklüğü, ağustosta 470.8 milyar liraya çıktı. Geçen yılın mayıs sonundan bu yana yabancının DİBS portföyünde yaşanan artış yaklaşık 22 kat oldu.

TL mevduatta tarihi rekor (Takvim Foto Arşiv) KKM 56 HAFTADIR DÜŞÜYOR

Ekonomi yönetiminin sonlandırmayı hedeflediği kur korumalı mevduatta (KKM) 18 Ağustos 2023'teki tarihi zirvenin ardından başlayan düşüş 56 haftadır kesintisiz sürüyor. 18 Ağustos 2023'te 3 trilyon 408 milyar lira olan KKM'nin büyüklüğü, 13 Eylül 2024'te 1 trilyon 564 milyar liraya geriledi. KKM'de yaşanan düşüş 1 trilyon 844 milyar liraya ulaştı. KKM dolar bazında ise 126.4 milyar dolardan 46.5 milyar dolara indi. KKM'nin toplam mevduattaki payı yüzde 26.2'den 8.8'e düştü.

Merkez'in karşılıklı adımı ne anlama geliyor? (Takvim Foto Arşiv) MERKEZ'DEN KARŞILIK ADIMI

Merkez Bankası, makro finansal istikrar ve parasal aktarım mekanizmasının desteklenmesi amacıyla hafta sonunda bazı adımlar attı. Kısa vadeli TL mevduatta yüzde 12 olan oran zorunlu karşılık oranı yüzde 15'e, uzun vadeli TL mevduatta yüzde 8 olan oran da yüzde 10'a çıkarılırken, YP mevduat için TL tesis oranı yüzde 8'den 5'e indirildi. TL mevduat için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıklara faiz uygulamasında TL'ye geçiş oranı koşulu kaldırıldı. TL'ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan azami komisyon oranı yüzde 5'ten yüzde 8'e yükseltildi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN