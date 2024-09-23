Türk Lirası’na geçişte tarihi rekor: 11.1 trilyon! TL mevduata ilgi giderek artıyor

Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele hedefi doğrultusunda attığı adımlar bankacılık sisteminde TL'nin payını artırırken, yatırımcının tercihlerinde de Türk Lirası ön plana çıkmaya devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetlememe Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre TL mevduatın büyüklüğü 17 Eylül tarihi itibarıyla 11 trilyon 128 milyar lira ile tarihin en yüksek seviyesine çıktı. TL mevduatın toplamdaki payı ise yüzde 62.3'e ulaştı.
TL mevduatta tarihi rekor (Takvim Foto Arşiv)
2.4 TRİLYONLUK ARTIŞ
Türk Lirası'na hızlı geçiş, özellikle yerel seçimlerin ardından hız kazandı. Ekonomi yönetiminin programın uygulanmasına yönelik kararlılık mesajları, kredi kuruluşlarının not artırımları, Türkiye'nin gri listeden çıkışı, risk primindeki düşüş, rezervlerdeki büyüme ve artan yabancı ilgisi, TL'nin cazibesini artırdı. Sabah'ta yer alan habere göre, BDDK verilerine göre 29 Mart 2024'te 8 trilyon 695 milyar lira olan TL mevduatta, 17 Eylül'e kadar olan dönemde yaşanan artış 2 trilyon 433 milyar liraya ulaştı.
TL mevduatta tarihi rekor (Takvim Foto Arşiv)
TL'nin toplamdaki payı 29 Mart'ta yüzde 56.2 olmuştu. Yerel seçimlerin ardından döviz mevduatlarında ise hızlı bir çözülme yaşandı. 29 Mart'ta 210.5 milyar dolar olan döviz hesaplarının büyüklüğü, 17 Eylül'de 198.9 milyar dolara indi. Döviz hesaplarındaki düşüş 11.5 milyar dolara ulaştı. Döviz hesaplarının toplamdaki payı ise yüzde 43.7'den yüzde 37.7'ye geriledi.