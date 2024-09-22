Enerjide zamsız dönem

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğal gaz başta olmak üzere enerji fiyatlarına mümkün oldukça zam yapılmayacağını söyledi. Bakan Bayraktar, "Vatandaşlarımızın elektrik ve doğalgazda ödeyeceği faturaların devlet olarak yüzde 60'ını biz karşılıyoruz. Buna önümüzdeki dönemde de devam etmeyi hedefliyoruz. Burada desteği tüketim esaslı ortaya koymak, çok tüketenin maliyetine katlandığı destek modeline geçmek istiyoruz. Enerji fiyatlarının enflasyon etkisini göz önünde bulundurarak çalışıyoruz. Enflasyonun aşağı gidişini hızlandırmak için bu süreci mümkün olduğu kadar zamsız götürmek istiyoruz." dedi.

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