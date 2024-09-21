İstifa edene tazminat hakkı! Nasıl hesaplanıyor? Düşük ücret mi geçerli?

1

Yasalarımız çalışanlar için güvenceler içeriyor. Bunlardan birisi de kıdem tazminatı. Tazminat alabilmek için son işyerinde en az 1 yıllık çalışma şartı aranıyor. Yasalara göre bir işçinin kıdem tazminatı alabilmesi için kendi istek ve kusuru dışında işten çıkartılması gerekiyor. Fakat bunun bazı istisnaları da bulunuyor.