Emeklilik sistemi sil baştan yenileniyor! İkili sistem müjdesi: Prim günü fazla olan yüksek maaş alacak

Orta Vadeli Program ile emeklilik sisteminde yeni dönem de başlayacak. İstihdamda kalmak avantajlı olacak. Çalışana ikinci emeklilik gelecek. Emekli olma ve aylık bağlama şartları yeniden belirlenecek.
Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Orta Vadeli Program (OVP) ekonomideki üç yıllık yol haritasını çizerken sosyal güvenlik sistemi ve emeklilik düzenlemelerini de ortaya koymuş oldu.
Buna göre emeklilik sistemi ile ilgili yeni düzenlemeler devreye girerken, sosyal güvenlik mevzuatı yeni döneme uygun hale gelecek, çalışanlara ikinci emekliliğin yolu açılacak. İş Kanunu yeni döneme uygun hale getirilecek.
Uzaktan ve esnek çalışma modelleri yaygınlaştırılacak.