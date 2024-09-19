TAKVİM gündeme taşıdı Milli Eğitim Bakanlığı inceleme başlattı! 400 okula ceza yağdı

EFT'YLE ALMAK SUÇ

"Okullar kendi kitaplarını öğrencilere verebilir, fakat bunları sisteme girsinler. Bizim özel okullarla ilgili yapmış olduğumuz yazılımda okulların kıyafet, servis ve yardımcı kaynaklarla ilgili ücretleri bulunuyor. Mesela diyelim ki; özel okul bu sene 20 bin liraya kitap sattı. Onu sisteme girsin istiyoruz. Fakat bazı okullar, havale, EFT ya da benzeri yollarla ücret alıyor. Bunlar suç."