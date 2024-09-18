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Fed'in faiz kararı sonrası New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini 4 yıl aradan sonra ilk kez indirmesi sonrasında günü düşüşle tamamladı. Fed'in kararının ardından altının onsu 2 bin 600 doları aşarak rekor tazeledi.

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Giriş Tarihi 19 Eylül 2024, 01:25 Güncelleme Tarihi 19 Eylül 2024, 01:25
Fed’in faiz kararı sonrası New York borsası düşüşle kapandı

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New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini 4 yıl aradan sonra ilk kez indirmesi sonrasında günü düşüşle tamamladı.

NASDAQ ENDEKSİ YÜZDE 0,31 KAYIPLA 17.573,30 PUANA İNDİ
Kapanışta Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,25 azalarak 41.503,10 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,29 azalışla 5.618,26 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,31 kayıpla 17.573,30 puana indi.

Fed, politika faizini Mart 2020'den bu yana ilk kez indirirken, pay piyasaları günü düşüşle tamamladı.

Banka, politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 4,75-5,00 aralığına çekti.

Fed Başkanı Jerome Powell, düzenlediği basın toplantısında, bu kararın politika duruşunun uygun şekilde yeniden ayarlanmasıyla, ılımlı büyüme ve enflasyonun sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye düşmesi bağlamında iş gücü piyasasındaki gücün korunabileceğine dair artan güveni yansıttığını söyledi.

Geçen yılki sabırlı yaklaşımın meyvelerini verdiğini dile getiren Powell, "Enflasyon artık hedefimize çok daha yakın ve enflasyonun sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye doğru ilerlediğine dair daha fazla güven kazandık." ifadesini kullandı.

Ekonomiye ilişkin tahminlerini de açıklayan Fed, federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için yüzde 5,1'den yüzde 4,4'e düşürdü. Söz konusu tahminler Fed'in bu yıl toplamda 50 baz puan daha faiz indirimine gidebileceğini ortaya koydu.

Öte yandan, faiz kararı sonrasında piyasalarda oynaklığın artması dikkati çekti. ABD'de pay piyasalarının karara ilk tepkisi olumlu olmasına karşın endeksler gün sonunda değer kaybetti.

Faiz kararı öncesi yüzde 3,69 seviyesinde bulunan ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi kararın ardından yüzde 3,63'e kadar gerilerken daha sonra yüzde 3,70 seviyesinde dengelendi.

Dolar endeksi de 100,22 ye kadar inerken, piyasa kapanışında 101 seviyesinin üzerine çıktı.

Fed'in kararının ardından altının onsu 2 bin 600 doları aşarak rekor tazeledi.

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