Fed’in faiz kararı sonrası New York borsası düşüşle kapandı

NASDAQ ENDEKSİ YÜZDE 0,31 KAYIPLA 17.573,30 PUANA İNDİ Kapanışta Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,25 azalarak 41.503,10 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,29 azalışla 5.618,26 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,31 kayıpla 17.573,30 puana indi.

Fed , politika faizini Mart 2020'den bu yana ilk kez indirirken, pay piyasaları günü düşüşle tamamladı.

Fed Başkanı Jerome Powell, düzenlediği basın toplantısında, bu kararın politika duruşunun uygun şekilde yeniden ayarlanmasıyla, ılımlı büyüme ve enflasyonun sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye düşmesi bağlamında iş gücü piyasasındaki gücün korunabileceğine dair artan güveni yansıttığını söyledi.

Geçen yılki sabırlı yaklaşımın meyvelerini verdiğini dile getiren Powell, "Enflasyon artık hedefimize çok daha yakın ve enflasyonun sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye doğru ilerlediğine dair daha fazla güven kazandık." ifadesini kullandı.

Ekonomiye ilişkin tahminlerini de açıklayan Fed, federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için yüzde 5,1'den yüzde 4,4'e düşürdü. Söz konusu tahminler Fed'in bu yıl toplamda 50 baz puan daha faiz indirimine gidebileceğini ortaya koydu.