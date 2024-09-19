Merkez Bankası tarafından yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi: Ağustos ayında aylık enflasyona dair göstergeler bir bütün olarak incelendiğinde, ana eğilimin belirgin bir değişim sergilemediği değerlendirilmiştir. Üçüncü çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyonist etkisinin azaldığını teyit etmektedir. Temel mal enflasyonu sınırlı bir artışla düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonundaki iyileşmenin son çeyrekte gerçekleşmesi beklenmektedir. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini kaydetmiştir. Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir. Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır. KARAR NE ANLAMA GELİYOR?

Stratejist Cüneyt Paksoy, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Paksoy, "Fed yeni bir dönemi başlattı. Kademe kademe etkileri olacak. Bizim Merkez Bankamızın da elini rahatlatacak. Fed'i iyi anlamak lazım. Beklediğimiz buydu. Önümüzdeki döneme dair eli biraz daha rahatlayacak." ifadelerini kullandı.

BİR SONRAKİ TOPLANTI ÇOK ÖNEMLİ

Merkez tarafında bir değişimin olmadığını gördüğünü belirten Paksoy, "Merkez tarafında bir değişimin olmadığını görüyoruz. Bu toplantı Fed'den bir gün sonraki toplantı dolayısıyla Fed'in politika değişimi global piyasalara etkisini görmek isteyecek. Böyle gelmesi doğal ve normal. Çünkü çok önden verilmiş bir sinyal farklı risklere sebebiyet verebilir. Bir sonraki toplantıya kadar global değişimleri takip edecek. Bence bir sonraki toplantı çok önemli hale geldi." şeklinde konuştu. GRAM İÇİN RAKAM VERDİ

Öte yandan Altın Piyasası Uzmanı Nasri Amcalar, A Haber canlı yayınında altın fiyatları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Amcalar, "Altın zaten rekor üstüne rekorlar kırıyor. Fed tarafından açıklanan faiz indirimi ile birlikte ons altının fiyatı 2.600 dolarlara kadar yükseldi. Bu da gram altın / TL'de yeni rekorların gelmesine sebep oldu. Şu an gram altın 2.890 liradan işlem görüyor. Tarihin en yüksek fiyatların bir tanesi. Önümüzdeki günlerde bu fiyatların daha da yukarıya çıkmasını bekliyoruz. Önümüzdeki dönemlerde faiz indirimi oldukça gram altın / TL'de yeni rekorlar muhakkak göreceğiz. Yıl sonuna kadar altının 3 bin – 3 bin 200 bandı arasında kapatacaktır." ifadelerini kullandı. İşte piyasaların ilk tepkisi...