Müşteri seçmesiyle tanınan Ferrari’nin kara listesi olduğu ortaya çıktı!

İtalyan lüks otomobil markası Ferrari, araçlarını müşterilerini seçerek satmasıyla tanınıyor. Firma, marka imajını koruyabilmek için otomobillerini sattıktan sonra da takip ediyor. Markanın bir kara listesi de bulunuyor. Bu listede bazı ünlüler de yer alıyor. Kimi rengini değiştirdiği, kimi erken sattığı, kimi de park ettiği yeri unuttuğu için kara listeye giriyor. Örneğin; oyuncu Nicholas Cage Ferrari Enzo'sunu ucuza elden çıkardığı, 50 cent olarak bilinen rapçi Curtis James Jackson da sosyal medya paylaşımları nedeniyle kara listeye girdi. Ferrari'nin kara listesinde Justin Bieber, Kim Kardashian, Floyd Mayweather Jr., David Lee, Tyga ve Preston Hen gibi isimler de var.

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