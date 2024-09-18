100, 200, 300 bin TL’nin 32 günlük faiz getirisi!

ING Turuncu Hesap:
Yıllık Faiz Oranı: %53,00
Vade Sonu Net Bakiye: 104.275 TL
Net Kazanç: 4.275 TL
100.000 TL'lik mevduat için ING Turuncu Hesap, Akbank'a göre daha yüksek bir getiri sunuyor. Yıllık faiz oranındaki 3 puanlık fark, net kazançta da yaklaşık 242 TL'lik bir artışa denk geliyor.
200.000 TL Mevduat İçin Getiri Hesaplamaları
Akbank Vadeli Mevduat:
Yıllık Faiz Oranı: %50,00
Vade Sonu Net Bakiye: 208.066 TL
Net Kazanç: 8.066 TL
ING Turuncu Hesap:
Yıllık Faiz Oranı: %53,00
Vade Sonu Net Bakiye: 208.550 TL
Net Kazanç: 8.550 TL
200.000 TL tutarındaki mevduatta da benzer bir tablo söz konusu. ING, daha yüksek faiz oranıyla yatırımcılara yaklaşık 484 TL daha fazla kazanç sağlıyor.
300.000 TL Mevduat İçin Getiri Hesaplamaları
Akbank Vadeli Mevduat:
Yıllık Faiz Oranı: %50,00
Vade Sonu Net Bakiye: 312.099 TL
Net Kazanç: 12.099 TL
ING Turuncu Hesap:
Yıllık Faiz Oranı: %53,00
Vade Sonu Net Bakiye: 312.825 TL
Net Kazanç: 12.825 TL
300.000 TL mevduat için yapılan hesaplamalarda, ING'nin sunduğu getiri Akbank'a göre yaklaşık 726 TL daha fazla.