100, 200, 300 bin TL’nin 32 günlük faiz getirisi!

ING Turuncu Hesap: Yıllık Faiz Oranı: %53,00

Vade Sonu Net Bakiye: 104.275 TL

Net Kazanç: 4.275 TL 100.000 TL'lik mevduat için ING Turuncu Hesap, Akbank'a göre daha yüksek bir getiri sunuyor. Yıllık faiz oranındaki 3 puanlık fark, net kazançta da yaklaşık 242 TL'lik bir artışa denk geliyor.

200.000 TL Mevduat İçin Getiri Hesaplamaları Akbank Vadeli Mevduat: Yıllık Faiz Oranı: %50,00

Vade Sonu Net Bakiye: 208.066 TL

Net Kazanç: 8.066 TL

ING Turuncu Hesap: Yıllık Faiz Oranı: %53,00

Vade Sonu Net Bakiye: 208.550 TL

Net Kazanç: 8.550 TL 200.000 TL tutarındaki mevduatta da benzer bir tablo söz konusu. ING, daha yüksek faiz oranıyla yatırımcılara yaklaşık 484 TL daha fazla kazanç sağlıyor.

300.000 TL Mevduat İçin Getiri Hesaplamaları Akbank Vadeli Mevduat: Yıllık Faiz Oranı: %50,00

Vade Sonu Net Bakiye: 312.099 TL

Net Kazanç: 12.099 TL ING Turuncu Hesap: Yıllık Faiz Oranı: %53,00

Vade Sonu Net Bakiye: 312.825 TL

Net Kazanç: 12.825 TL 300.000 TL mevduat için yapılan hesaplamalarda, ING'nin sunduğu getiri Akbank'a göre yaklaşık 726 TL daha fazla.