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100, 200, 300 bin TL’nin 32 günlük faiz getirisi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun eylül ayı faiz kararını açıklamasına kısa bir süre kala, yatırımcılar ve tasarruf sahipleri farklı mevduat tutarları üzerinden elde edilecek getirileri mercek altına aldı.

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Giriş Tarihi 18 Eylül 2024, 08:28 Güncelleme Tarihi 18 Eylül 2024, 08:28
100, 200, 300 bin TL’nin 32 günlük faiz getirisi!

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Mevduat sahipleri, TCMB'nin açıklayacağı faiz kararını beklerken, bankaların sunduğu farklı faiz oranları ve getiriler arasında seçim yapmaya çalışıyor. Yıllık faiz oranlarındaki küçük farklar bile yüksek tutarlı mevduatlarda önemli getiri farklılıklarına yol açabiliyor.

Faiz Kararı Beklentisi Sürüyor

TCMB Para Politikası Kurulu, eylül ayı faiz kararını yarın saat 14.00'te duyuracak. Piyasalar ve ekonomik aktörler, merkez bankasının alacağı kararın ekonomiye yansımalarını yakından takip ediyor. Bu süreçte, bankaların sunduğu mevduat faiz oranları ve vade sonunda elde edilecek getiriler büyük ilgi görüyor.

100.000 TL Mevduat İçin Getiri Hesaplamaları

Akbank Vadeli Mevduat (32-95 Gün Vade Aralığı):

Yıllık Faiz Oranı: %50,00
Vade Sonu Net Bakiye: 104.033 TL
Net Kazanç: 4.033 TL

ING Turuncu Hesap:

Yıllık Faiz Oranı: %53,00
Vade Sonu Net Bakiye: 104.275 TL
Net Kazanç: 4.275 TL

100.000 TL'lik mevduat için ING Turuncu Hesap, Akbank'a göre daha yüksek bir getiri sunuyor. Yıllık faiz oranındaki 3 puanlık fark, net kazançta da yaklaşık 242 TL'lik bir artışa denk geliyor.

200.000 TL Mevduat İçin Getiri Hesaplamaları

Akbank Vadeli Mevduat:

Yıllık Faiz Oranı: %50,00
Vade Sonu Net Bakiye: 208.066 TL
Net Kazanç: 8.066 TL

ING Turuncu Hesap:

Yıllık Faiz Oranı: %53,00
Vade Sonu Net Bakiye: 208.550 TL
Net Kazanç: 8.550 TL

200.000 TL tutarındaki mevduatta da benzer bir tablo söz konusu. ING, daha yüksek faiz oranıyla yatırımcılara yaklaşık 484 TL daha fazla kazanç sağlıyor.

300.000 TL Mevduat İçin Getiri Hesaplamaları

Akbank Vadeli Mevduat:

Yıllık Faiz Oranı: %50,00
Vade Sonu Net Bakiye: 312.099 TL
Net Kazanç: 12.099 TL

ING Turuncu Hesap:

Yıllık Faiz Oranı: %53,00
Vade Sonu Net Bakiye: 312.825 TL
Net Kazanç: 12.825 TL

300.000 TL mevduat için yapılan hesaplamalarda, ING'nin sunduğu getiri Akbank'a göre yaklaşık 726 TL daha fazla.

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