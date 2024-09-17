İslam Memiş altın alanları satanları gün vererek uyardı

Küresel Ekonomik Verilerin Etkisi
Son dönemde altın fiyatları, ABD'den gelen ekonomik verilerle yakından ilişkili bir seyir izliyor. Geçtiğimiz ay açıklanan enflasyon verisi, yüzde 2,6 ile beklentilerin altında kalırken, ağustos ayı istihdam verileri de beklentilerin gerisinde gerçekleşti. Ancak işsizlik oranındaki düşüş ve ücret artışlarının devam etmesi, işgücü piyasasının hala güçlü olduğunu gösteriyor.
Bu veriler ışığında, yatırımcılar FED'in faiz kararını yakından takip ediyor. CME FedWatch aracına göre, piyasalar önümüzdeki hafta yapılacak FED toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığını yüzde 73 olarak değerlendiriyor. Bu beklentiler, altın fiyatlarının seyrinde belirleyici bir rol oynuyor.
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