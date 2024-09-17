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İslam Memiş altın alanları satanları gün vererek uyardı

Altın fiyatları, küresel ekonomik göstergeler ve merkez bankalarının para politikaları doğrultusunda dalgalı bir seyir izlemeye devam ediyor. ABD'den gelen istihdam ve enflasyon verileri, altın piyasasını yakından etkilerken, yatırımcılar FED'in 18 Eylül'deki toplantısını merakla bekliyor. Bu dinamik ortamda, tanınmış Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarına yönelik kritik tavsiyelerde bulundu.

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Giriş Tarihi 17 Eylül 2024, 15:23 Güncelleme Tarihi 17 Eylül 2024, 15:23
İslam Memiş altın alanları satanları gün vererek uyardı

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İslam Memiş, altın fiyatlarında önümüzdeki günlerde sert hareketler öngördüklerini belirterek yatırımcılara dikkatli olmaları konusunda uyardı. "Bu hafta piyasada tuzaklar olabilir, bu yüzden temkinli yaklaşmakta fayda var," diyen uzman, özellikle çarşamba gününe dikkat çekti.

İslam Memiş Altın Yatırımcılarına Gün Verdi

İslam Memiş, "Çarşamba günü sert bir yükseliş, ardından perşembe ve cuma günlerinde düşüş yaşayabiliriz," şeklinde konuştu. Yatırımcıları aceleci davranmamaları konusunda teşvik eden Memiş, "Gaza gelmeyin, bu hafta sert dalgalanmalara hazırlıklı olun," ifadelerini kullandı.

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Perşembe Gününe Dikkat Edin

İslam Memiş, önümüzdeki günlerde tam 18 merkez bankasının faiz kararlarını açıklayacağını belirterek, bu haftanın küresel piyasalar açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Özellikle çarşamba akşamı ABD Merkez Bankası FED'in ve perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın alacağı kararların piyasaları yakından etkileyeceğini ifade etti. Bu önemli kararlar, altın fiyatlarının seyrinde belirleyici rol oynayabilir.

Küresel Ekonomik Verilerin Etkisi

Son dönemde altın fiyatları, ABD'den gelen ekonomik verilerle yakından ilişkili bir seyir izliyor. Geçtiğimiz ay açıklanan enflasyon verisi, yüzde 2,6 ile beklentilerin altında kalırken, ağustos ayı istihdam verileri de beklentilerin gerisinde gerçekleşti. Ancak işsizlik oranındaki düşüş ve ücret artışlarının devam etmesi, işgücü piyasasının hala güçlü olduğunu gösteriyor.

Bu veriler ışığında, yatırımcılar FED'in faiz kararını yakından takip ediyor. CME FedWatch aracına göre, piyasalar önümüzdeki hafta yapılacak FED toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığını yüzde 73 olarak değerlendiriyor. Bu beklentiler, altın fiyatlarının seyrinde belirleyici bir rol oynuyor.

Sorumluluk Reddi: Haberde yer alan bilgiler takvim.com.tr tarafından sağlanmış olup yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

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