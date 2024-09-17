İslam Memiş altın alanları satanları gün vererek uyardı

Küresel Ekonomik Verilerin Etkisi

Son dönemde altın fiyatları, ABD'den gelen ekonomik verilerle yakından ilişkili bir seyir izliyor. Geçtiğimiz ay açıklanan enflasyon verisi, yüzde 2,6 ile beklentilerin altında kalırken, ağustos ayı istihdam verileri de beklentilerin gerisinde gerçekleşti. Ancak işsizlik oranındaki düşüş ve ücret artışlarının devam etmesi, işgücü piyasasının hala güçlü olduğunu gösteriyor.