İslam Memiş "Tebrik ederim" diyerek açıkladı! Altın ve dolar fiyatları için yıl sonu tahmini

Uzman ekonomist İslam Memiş, 2024 yıl sonu altın ve dolar tahminlerini açıklarken yatırımcılara duyurdu. İşte İslam MEmiş tarafından yapılan son altın tahminleri..
Uzman ekonomist İslam Memiş, 2024 yıl sonu altın ve dolar tahminlerini açıklarken yatırımcılara duyurdu. İşte İslam MEmiş tarafından yapılan son altın tahminleri..
TEBRİK ETMEK İSTERİM
Yoğun bir haftayı geride bırakıyoruz. Amerika Merkez Bankası (FED) faiz kararlarını açıkladı, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararlarını açıkladı. Piyasalarda son durum nedir ve neleri takip edeceğiz?
Özellikle yatırım araçlarında yatırımcılar hangi bant aralıklarını takip etmeli? Kısa vade için beklentimiz nedir? Bunları sizin için yorumlayacağım. Öncelikle bir tebrik mesajım olacak. Özellikle Borsa tarafında 9274 puan seviyesinde son %25'lik alımı bizimle yapan yol arkadaşlarımıza tebrikler. Diğer yandan 56.500 dolar seviyesinden alım yapan Bitcoin yatırımcılarını da tebrik ederim. Bankadaki fiziki varlıklarını pariteyi kullanarak işlemi yapan arkadaşlarımızı tekrar tebrik etmek isterim.
Borsa İstanbul 100 endeksinde 9274 seviyesinden borsaya giriş yapan ve 12.000 puan seviyesini 6 ay boyunca bekleyecek olan arkadaşlara ne mutlu. Borsa tarafında pozitif beklentim devam ediyor, ancak kısa vadede 9800-10200 puan aralığını takip etmeye devam edeceğiz. Uzun vadede borsa yatırımcısı kazanmaya devam edecek. Tarım emtialarına giriş yapan arkadaşlara da ne mutlu. Çünkü 2025 yılında borsa fonları mı, tarım emtiaları mı kazandıracak sorusunun cevabı tarım emtiaları olacak.
DOLAR KURU STABİL
Dolar kuru 33.04 kuruş seviyesinde stabil, dar bant aralığında gezmeye devam ediyor. Orta ve uzun vadeli tarafta beklentimiz yine pozitif yönde devam ediyor. Dolar endeksi 100 seviyesinin altına indi ve yıl sonuna kadar hedefimizde 97-98 seviyesi var. Ons altın tarafında 2576 dolar seviyesinde.
GRAM ALTINDA YÜKSELİŞ BEKLENİYOR
Pazartesi, Salı ve geçtiğimiz hafta cumartesi günü uyarılarım vardı. 2520-2550 dolar bant aralığına bakılmalı. Ons altında 2586-2616 dolar seviyeleri hedefleniyor. 25 baz puanlık faiz indirimi sonrası piyasa 2600 dolar seviyesini test etti ve geri çekildi. Gram altın TL fiyatı serbest piyasalarda 2880 lira seviyesinde. Gram altında 2905 lira seviyesine kadar bir yükseliş bekleniyor. Yıl sonuna kadar gram altında 3000-3500 lira seviyesine ulaşılabileceğini öngörüyorum.
Gümüş tarafında bu hafta 28-32 dolar aralığını takip edeceğim. Ons gümüş fiyatında yükselişler var ama kar satışları bekleniyor. Bitcoin 63.359 dolar seviyesinde %5 yükseliş gösterdi. Yine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz oranlarını değiştirmedi. Kasım-Aralık aylarında bir faiz indirimi bekleniyor. Dünya ekonomisi iyi bir yöne gitmiyor. Kıymetli arkadaşlar, bugünkü anlatacaklarım bu kadar. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
💰 ALTIN (TL/GR)
Alış: 2.828,30 | Satış: 2.828,71
💰 22 Ayar Bilezik
Alış: 2.623,02 | Satış: 2.643,79
💰 Altın (ONS)
Alış: 2.586,79 | Satış: 2.587,17
💰 Altın ($/kg)
Alış: 82.773,00 | Satış: 82.785,00
💰 Cumhuriyet Altını
Alış: 18.698,00 | Satış: 18.883,00
💰 Yarım Altın
Alış: 9.350,00 | Satış: 9.476,00
💰 Çeyrek Altın
Alış: 4.689,00 | Satış: 4.740,00
💰 Reşat Altını
Alış: 18.730,47 | Satış: 18.915,95
💰 22 Ayar Altın TL/Gr
Alış: 2.615,72 | Satış: 2.766,38
💰 18 Ayar Altın TL/Gr
Alış: 2.064,66 | Satış: 2.064,95
💰 14 Ayar Altın TL/Gr
Alış: 1.550,96 | Satış: 2.382,60
💰 Ata Altın
Alış: 18.966,75 | Satış: 19.449,53
💰 Tam Altın
Alış: 18.392,00 | Satış: 18.759,02
💰 Külçe Altın ($)
Alış: 84.100,00 | Satış: 84.150,00
💰 Has Altın
Alış: 2.814,16 | Satış: 2.814,56
💰 Hamit Altın
Alış: 18.730,47 | Satış: 18.915,95