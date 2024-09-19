İslam Memiş "Tebrik ederim" diyerek açıkladı! Altın ve dolar fiyatları için yıl sonu tahmini

Borsa İstanbul 100 endeksinde 9274 seviyesinden borsaya giriş yapan ve 12.000 puan seviyesini 6 ay boyunca bekleyecek olan arkadaşlara ne mutlu. Borsa tarafında pozitif beklentim devam ediyor, ancak kısa vadede 9800-10200 puan aralığını takip etmeye devam edeceğiz. Uzun vadede borsa yatırımcısı kazanmaya devam edecek. Tarım emtialarına giriş yapan arkadaşlara da ne mutlu. Çünkü 2025 yılında borsa fonları mı, tarım emtiaları mı kazandıracak sorusunun cevabı tarım emtiaları olacak.

DOLAR KURU STABİL Dolar kuru 33.04 kuruş seviyesinde stabil, dar bant aralığında gezmeye devam ediyor. Orta ve uzun vadeli tarafta beklentimiz yine pozitif yönde devam ediyor. Dolar endeksi 100 seviyesinin altına indi ve yıl sonuna kadar hedefimizde 97-98 seviyesi var. Ons altın tarafında 2576 dolar seviyesinde.

GRAM ALTINDA YÜKSELİŞ BEKLENİYOR Pazartesi, Salı ve geçtiğimiz hafta cumartesi günü uyarılarım vardı. 2520-2550 dolar bant aralığına bakılmalı. Ons altında 2586-2616 dolar seviyeleri hedefleniyor. 25 baz puanlık faiz indirimi sonrası piyasa 2600 dolar seviyesini test etti ve geri çekildi. Gram altın TL fiyatı serbest piyasalarda 2880 lira seviyesinde. Gram altında 2905 lira seviyesine kadar bir yükseliş bekleniyor. Yıl sonuna kadar gram altında 3000-3500 lira seviyesine ulaşılabileceğini öngörüyorum.

Gümüş tarafında bu hafta 28-32 dolar aralığını takip edeceğim. Ons gümüş fiyatında yükselişler var ama kar satışları bekleniyor. Bitcoin 63.359 dolar seviyesinde %5 yükseliş gösterdi. Yine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz oranlarını değiştirmedi. Kasım-Aralık aylarında bir faiz indirimi bekleniyor. Dünya ekonomisi iyi bir yöne gitmiyor. Kıymetli arkadaşlar, bugünkü anlatacaklarım bu kadar. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 💰 ALTIN (TL/GR)

Alış: 2.828,30 | Satış: 2.828,71 💰 22 Ayar Bilezik

Alış: 2.623,02 | Satış: 2.643,79 💰 Altın (ONS)

Alış: 2.586,79 | Satış: 2.587,17 💰 Altın ($/kg)

Alış: 82.773,00 | Satış: 82.785,00 💰 Cumhuriyet Altını

Alış: 18.698,00 | Satış: 18.883,00 💰 Yarım Altın

Alış: 9.350,00 | Satış: 9.476,00 💰 Çeyrek Altın

Alış: 4.689,00 | Satış: 4.740,00 💰 Reşat Altını

Alış: 18.730,47 | Satış: 18.915,95 💰 22 Ayar Altın TL/Gr

Alış: 2.615,72 | Satış: 2.766,38 💰 18 Ayar Altın TL/Gr

Alış: 2.064,66 | Satış: 2.064,95 💰 14 Ayar Altın TL/Gr

Alış: 1.550,96 | Satış: 2.382,60 💰 Ata Altın

Alış: 18.966,75 | Satış: 19.449,53 💰 Tam Altın

Alış: 18.392,00 | Satış: 18.759,02 💰 Külçe Altın ($)

Alış: 84.100,00 | Satış: 84.150,00 💰 Has Altın

Alış: 2.814,16 | Satış: 2.814,56 💰 Hamit Altın

Alış: 18.730,47 | Satış: 18.915,95 Merkez Bankası faiz kararı sonrası 32, 46, 92 günlük mevduat faiz oranları değişti Merkez Bankası faiz kararı sonrası 32, 46, 92 günlük mevduat faiz oranları değişti