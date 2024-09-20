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Devlet destekli 400.000 TL ödenecek! Başvuru ekranı açıldı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), engelli bireyler ve eski hükümlülere yönelik kendi işlerini kurmaları için önemli bir hibe desteği programını başlattığını açıkladı. İŞKUR tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, bu destekten faydalanmak isteyenler önümüzdeki 6 ay içinde e-Devlet kapısı üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekler.

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Giriş Tarihi 20 Eylül 2024, 09:08 Güncelleme Tarihi 20 Eylül 2024, 09:08
Devlet destekli 400.000 TL ödenecek! Başvuru ekranı açıldı

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İŞKUR'un engelli ve eski hükümlülere yönelik hibe desteği programına başvurmak isteyenlerin, hazırladıkları projeleri ile birlikte e-Devlet üzerinden başvuru yapmaları gerekecek. Başvuruların, İŞKUR internet sitesinde yayınlanan Başvuru Rehberi çerçevesinde ve belirlenen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanması şartı bulunuyor.

İŞ Kanunu Kapsamında İşveren Yükümlülükleri

4857 sayılı İş Kanunu'nun 30. maddesi gereğince, işverenler belirli oranlarda engelli ve eski hükümlü çalıştırmakla yükümlüdür. Özel sektör işyerlerinde çalışanların %3'ü engelli, kamu işyerlerinde ise %4'ü engelli ve %2'si eski hükümlü olmak zorundadır. Bu yükümlülüklere uyulmaması durumunda, işverenler her ay için idari para cezasıyla karşı karşıya kalmaktadır. Toplanan cezalar ise İŞKUR tarafından çeşitli destek projelerinde kullanılmaktadır.

Hibe Desteği Kapsamındaki Projeler

İŞKUR'un hibe desteği, engellilerin ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmalarına yönelik çeşitli projeleri kapsamaktadır. Bu projeler arasında:

Korumalı İşyeri Desteği: Engellilerin uygun koşullarda çalışabilecekleri işyerlerinin kurulmasına yönelik destekler.

Destek Teknolojileri Projeleri: Engellilerin istihdamını artırmak amacıyla kullanılacak teknolojik çözümler.

Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyon Projeleri: Engellilerin iş gücüne kazandırılması için gerekli eğitim ve rehabilitasyon süreçlerini kapsayan projeler.

İşe Yerleştirme ve Uyum Projeleri: Engellilerin işyerlerine entegrasyonunu kolaylaştıracak destekler.

Hibe Destek Detayları

Engelli Kendi İşini Kurma Hibe Desteği kapsamında sunulan destekler sektörlere göre farklılık gösterir.

Tarım ve Hayvancılık Sektörü

Kuruluş İşlemleri Desteği: İşyerinin kuruluşu için gerekli izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için en fazla 20.000 TL destek sağlanmaktadır.

İşletme Gideri Desteği: Sözleşme imzalandıktan sonra 12 ay boyunca, işletme giderlerinin %60'ını geçmeyecek şekilde toplamda en fazla 40.000 TL destek verilmektedir.

Kuruluş (Demirbaş) Desteği: İşletmenin temel faaliyet alanına yönelik makine, teçhizat ve ofis malzemeleri için KDV dahil en fazla 300.000 TL destek sağlanmaktadır.

Diğer Sektörler

Kuruluş İşlemleri Desteği: Tarım ve hayvancılık sektöründeki destekle aynı şekilde, en fazla 20.000 TL.

İşletme Gideri Desteği: Yıllık toplamda en fazla 80.000 TL destek verilirken, bu miktarın içinde en fazla 40.000 TL'ye kadar kira desteği de bulunabilir.

Kuruluş (Demirbaş) Desteği: Diğer sektörlerde, KDV dahil en fazla 400.000 TL'ye kadar destek sağlanmaktadır.

Destekten Nasıl Yararlanılır?

Engellilerin ve eski hükümlülerin hibe desteğinden faydalanabilmeleri için, sağlık kurulu raporları ile en az %40 işgücü kaybını belgelemeleri gerekmektedir. Bu raporlar doğrultusunda hazırlanan projeler, İŞKUR'un belirlediği kriterlere uygun olarak e-Devlet üzerinden başvurulmalıdır.

İŞKUR'un bu yeni destek programı, engelli bireylerin ve eski hükümlülerin ekonomik hayata kazandırılması ve kendi işlerini kurarak bağımsızlıklarını sağlamaları adına önemli bir adım olarak görülüyor.

Resmi Link: https://www.iskur.gov.tr/is-arayan/aktif-isgucu-programlari/engelli-ve-eski-hukumlu-projeleri/

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