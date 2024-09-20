Devlet destekli 400.000 TL ödenecek! Başvuru ekranı açıldı

İŞKUR'un engelli ve eski hükümlülere yönelik hibe desteği programına başvurmak isteyenlerin, hazırladıkları projeleri ile birlikte e-Devlet üzerinden başvuru yapmaları gerekecek. Başvuruların, İŞKUR internet sitesinde yayınlanan Başvuru Rehberi çerçevesinde ve belirlenen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanması şartı bulunuyor.
İŞ Kanunu Kapsamında İşveren Yükümlülükleri
4857 sayılı İş Kanunu'nun 30. maddesi gereğince, işverenler belirli oranlarda engelli ve eski hükümlü çalıştırmakla yükümlüdür. Özel sektör işyerlerinde çalışanların %3'ü engelli, kamu işyerlerinde ise %4'ü engelli ve %2'si eski hükümlü olmak zorundadır. Bu yükümlülüklere uyulmaması durumunda, işverenler her ay için idari para cezasıyla karşı karşıya kalmaktadır. Toplanan cezalar ise İŞKUR tarafından çeşitli destek projelerinde kullanılmaktadır.
Hibe Desteği Kapsamındaki Projeler
İŞKUR'un hibe desteği, engellilerin ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmalarına yönelik çeşitli projeleri kapsamaktadır. Bu projeler arasında:
Korumalı İşyeri Desteği: Engellilerin uygun koşullarda çalışabilecekleri işyerlerinin kurulmasına yönelik destekler.
Destek Teknolojileri Projeleri: Engellilerin istihdamını artırmak amacıyla kullanılacak teknolojik çözümler.
Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyon Projeleri: Engellilerin iş gücüne kazandırılması için gerekli eğitim ve rehabilitasyon süreçlerini kapsayan projeler.
İşe Yerleştirme ve Uyum Projeleri: Engellilerin işyerlerine entegrasyonunu kolaylaştıracak destekler.