Devlet destekli 400.000 TL ödenecek! Başvuru ekranı açıldı

Kuruluş (Demirbaş) Desteği : İşletmenin temel faaliyet alanına yönelik makine, teçhizat ve ofis malzemeleri için KDV dahil en fazla 300.000 TL destek sağlanmaktadır.

Kuruluş İşlemleri Desteği: İşyerinin kuruluşu için gerekli izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için en fazla 20.000 TL destek sağlanmaktadır.

Engelli Kendi İşini Kurma Hibe Desteği kapsamında sunulan destekler sektörlere göre farklılık gösterir.

Kuruluş (Demirbaş) Desteği: Diğer sektörlerde, KDV dahil en fazla 400.000 TL'ye kadar destek sağlanmaktadır.

İşletme Gideri Desteği: Yıllık toplamda en fazla 80.000 TL destek verilirken, bu miktarın içinde en fazla 40.000 TL'ye kadar kira desteği de bulunabilir.

Kuruluş İşlemleri Desteği: Tarım ve hayvancılık sektöründeki destekle aynı şekilde, en fazla 20.000 TL.

Destekten Nasıl Yararlanılır?

Engellilerin ve eski hükümlülerin hibe desteğinden faydalanabilmeleri için, sağlık kurulu raporları ile en az %40 işgücü kaybını belgelemeleri gerekmektedir. Bu raporlar doğrultusunda hazırlanan projeler, İŞKUR'un belirlediği kriterlere uygun olarak e-Devlet üzerinden başvurulmalıdır.

İŞKUR'un bu yeni destek programı, engelli bireylerin ve eski hükümlülerin ekonomik hayata kazandırılması ve kendi işlerini kurarak bağımsızlıklarını sağlamaları adına önemli bir adım olarak görülüyor.

Resmi Link: https://www.iskur.gov.tr/is-arayan/aktif-isgucu-programlari/engelli-ve-eski-hukumlu-projeleri/