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Merkez Bankası faiz kararı sonrası 32, 46, 92 günlük mevduat faiz oranları değişti

Merkez Bankası’nın Eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısında faizleri sabit tutma kararı çıktı. Bu bağlamda mevduat faizlerinin ne olduğu merak ediliyor. Merkez Bankası’nın faiz indirimine gitmesi halinde ise bankaların uzun vadeli mevduat faizlerinde daha da düşüşler bekleniyor. Yatırımcılar, faiz oranlarının gelecekteki seyrini dikkatle takip ederken, kısa vadeli ve uzun vadeli yatırımlar arasında denge kurmaya çalışıyor. Bankalar ise piyasa koşullarına hızlı tepki vererek rekabet avantajlarını korumaya çalışıyor.

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Giriş Tarihi 19 Eylül 2024, 15:29 Güncelleme Tarihi 19 Eylül 2024, 15:29
Merkez Bankası faiz kararı sonrası 32, 46, 92 günlük mevduat faiz oranları değişti

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2023'ün ilk yarısında yüzde 50'nin üzerinde olan faiz oranları, yaz aylarından itibaren gerilemeye başladı. Merkez Bankası'nın faiz sinyalleri, bankaların mevduat faiz politikalarını yeniden gözden geçirmelerine neden oldu. 2023'ün ilk yarısında, bankalar 1 milyon lira üzerindeki mevduatlar için yıllık yüzde 50'nin üzerinde faiz oranları sunarken, 50 bin liraya kadar olan mevduatlarda da oranlar yüzde 50'ye yakındı. Ancak, yılın ikinci yarısında özellikle 6 ay ve 1 yıla kadar vadeli mevduatlarda sunulan faiz oranları belirgin bir şekilde geriledi.

Bankalardan Güncel Mevduat Faiz Oranları

Mevduat sahipleri, bankaların sunduğu güncel faiz oranlarını değerlendirdiklerinde önemli farklar göze çarpıyor. Akbank, 32 gün vadeli 75.000 TL mevduat için yıllık yüzde 50 oranında faiz sunarken, Ziraat Bankası yüzde 40 ve Garanti BBVA ise yüzde 47 oranında faiz teklif ediyor. Bu oranlar, yatırımcıların alternatif seçenekler arasında karar verirken dikkate aldığı önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Akbank'ın Avantajlı Faiz Oranı

Akbank, 32 gün vadeli 75.000 TL mevduat hesabında yıllık yüzde 50 faiz oranı ile öne çıkıyor. Bu hesapla, vade sonunda net bakiye 78.025 TL'ye ulaşırken, yatırımcılar 3.025 TL net kazanç elde ediyor.

Ziraat Bankası ve Garanti BBVA'nın Teklifleri

Ziraat Bankası, aynı vadede yüzde 40 faiz oranı ile 77.420 TL net bakiye sunarken, Garanti BBVA ise yüzde 47 faiz oranı ile 77.843 TL net kazanç sağlıyor. Bu bankalar, farklı faiz oranları ile çeşitli müşteri profillerine hitap etmeyi hedefliyor.

Kısa Vadeli Mevduatlarda Özel Oranlar

Bankalar, kısa vadeli mevduatlar için de özel faiz oranları sunmaya devam ediyor. Özellikle 46 ve 92 gün vadeli mevduatlar, yüksek faiz oranları ile dikkat çekiyor. Akbank'ın 46 gün vadeli mevduat hesabında yıllık yüzde 50 oranında faiz sunması, yatırımcılar için cazip bir seçenek oluşturuyor.

Uzun Vadede Yüksek Kazanç İmkanları

92 gün vadeli Akbank mevduat hesabı, yüzde 50 faiz oranı ile vade sonunda 83.696 TL net bakiye ve 8.696 TL net kazanç sağlıyor. Garanti BBVA ve Ziraat Bankası da benzer şekilde yüksek faiz oranları ile rekabetçi teklifler sunuyor.

Ziraat Bankası Vadeli TL Mevduat Hesabı

Vadeli Süre: 46 Gün
Mevduat Tutarı: 75.000 TL
Yıllık Faiz Oranı: %40,00
Vade Sonu Net Bakiye: 78.478 TL
Net Kazanç: 3.478 TL

Akbank Vadeli Mevduat Hesabı

Vadeli Süre: 32-95 Gün (Esnek Vade Aralığı)
Mevduat Tutarı: 75.000 TL
Yıllık Faiz Oranı: %50,00
Vade Sonu Net Bakiye: 79.348 TL
Net Kazanç: 4.348 TL

Garanti BBVA E-Vadeli Mevduat Hesabı

Vadeli Süre: 46 Gün
Mevduat Tutarı: 75.000 TL
Yıllık Faiz Oranı: %47,00
Vade Sonu Net Bakiye: 79.087 TL
Net Kazanç: 4.087 TL

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