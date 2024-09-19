Merkez Bankası faiz kararı sonrası 32, 46, 92 günlük mevduat faiz oranları değişti

Ziraat Bankası ve Garanti BBVA'nın Teklifleri
Ziraat Bankası, aynı vadede yüzde 40 faiz oranı ile 77.420 TL net bakiye sunarken, Garanti BBVA ise yüzde 47 faiz oranı ile 77.843 TL net kazanç sağlıyor. Bu bankalar, farklı faiz oranları ile çeşitli müşteri profillerine hitap etmeyi hedefliyor.
Kısa Vadeli Mevduatlarda Özel Oranlar
Bankalar, kısa vadeli mevduatlar için de özel faiz oranları sunmaya devam ediyor. Özellikle 46 ve 92 gün vadeli mevduatlar, yüksek faiz oranları ile dikkat çekiyor. Akbank'ın 46 gün vadeli mevduat hesabında yıllık yüzde 50 oranında faiz sunması, yatırımcılar için cazip bir seçenek oluşturuyor.
Uzun Vadede Yüksek Kazanç İmkanları
92 gün vadeli Akbank mevduat hesabı, yüzde 50 faiz oranı ile vade sonunda 83.696 TL net bakiye ve 8.696 TL net kazanç sağlıyor. Garanti BBVA ve Ziraat Bankası da benzer şekilde yüksek faiz oranları ile rekabetçi teklifler sunuyor.
Ziraat Bankası Vadeli TL Mevduat Hesabı
Vadeli Süre: 46 Gün
Mevduat Tutarı: 75.000 TL
Yıllık Faiz Oranı: %40,00
Vade Sonu Net Bakiye: 78.478 TL
Net Kazanç: 3.478 TL
Akbank Vadeli Mevduat Hesabı
Vadeli Süre: 32-95 Gün (Esnek Vade Aralığı)
Mevduat Tutarı: 75.000 TL
Yıllık Faiz Oranı: %50,00
Vade Sonu Net Bakiye: 79.348 TL
Net Kazanç: 4.348 TL
Garanti BBVA E-Vadeli Mevduat Hesabı
Vadeli Süre: 46 Gün
Mevduat Tutarı: 75.000 TL
Yıllık Faiz Oranı: %47,00
Vade Sonu Net Bakiye: 79.087 TL
Net Kazanç: 4.087 TL