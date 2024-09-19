Merkez Bankası faiz kararı sonrası 32, 46, 92 günlük mevduat faiz oranları değişti

Ziraat Bankası , aynı vadede yüzde 40 faiz oranı ile 77.420 TL net bakiye sunarken, Garanti BBVA ise yüzde 47 faiz oranı ile 77.843 TL net kazanç sağlıyor. Bu bankalar, farklı faiz oranları ile çeşitli müşteri profillerine hitap etmeyi hedefliyor.

Kısa Vadeli Mevduatlarda Özel Oranlar

Bankalar, kısa vadeli mevduatlar için de özel faiz oranları sunmaya devam ediyor. Özellikle 46 ve 92 gün vadeli mevduatlar, yüksek faiz oranları ile dikkat çekiyor. Akbank'ın 46 gün vadeli mevduat hesabında yıllık yüzde 50 oranında faiz sunması, yatırımcılar için cazip bir seçenek oluşturuyor.

Uzun Vadede Yüksek Kazanç İmkanları

92 gün vadeli Akbank mevduat hesabı, yüzde 50 faiz oranı ile vade sonunda 83.696 TL net bakiye ve 8.696 TL net kazanç sağlıyor. Garanti BBVA ve Ziraat Bankası da benzer şekilde yüksek faiz oranları ile rekabetçi teklifler sunuyor.