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Dünyanın ilk ekmeği THY'nin New York seferinde

THY Şanlıurfa'nın Göbeklitepe bölgesinde üretilen buğdaydan yapılan, dünyanın ilk ekmeği olarak nitelendirilen ekmeği, 22 Eylül'de yapılacak olan New York seferinde yolculara ikram edecek.

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Giriş Tarihi 19 Eylül 2024, 22:36 Güncelleme Tarihi 19 Eylül 2024, 22:36
Dünyanın ilk ekmeği THY’nin New York seferinde

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THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Medeniyetin beşiği olarak bilinen Taş Tepeler ve özelde de Göbeklitepe'de günümüzden 12 bin yıl önce tarımsal devrimin yaşandığını biliyoruz. Bu devrimde en önemli yer ise şüphesiz ekmeğe ait. Evcilleştirilen buğday ve elde edilen ekmek günlük yaşamda ve toplumsal ritüellerde büyük rol oynamış, bu bölgede yerleşimin, tarımsal üretim tekniklerinin, öğütme ve pişirme yöntemlerinin gelişmesini sağlamış. Gastronomik anlamda da büyük bir sıçrama olan buğday ve ekmeğin tüm inançlarda ve dinlerde ne kadar önemli olduğunu da biliyoruz. Ülkemizin en önemli arkeolojik kazı alanlarından biri olan bu bölgeden elde edilen, buğdaydan elde edilen ilk ekmeği yolcularımızla buluşturacak, Anadolu'nun köklü tarihini ve zenginliklerini dünyanın dört bir yanında tanıtacağız. İlk olarak 22 Eylül'de New York uçuşumuzda yolcularımızın beğenisine sunacağımız bu ekmek, üstün hizmet ve ikram kalitemizin bir örneği olmasının yanı sıra kültürel zenginliklerimizi tanıtma noktasındaki kararlılığımızı da ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

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