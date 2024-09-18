FED faiz indirirse dolar düşer mi? FED faiz indirirse altın, borsa nasıl etkilenir? İslam Memiş dolar altın tahmini!

Ancak altın fiyatlarını etkileyen birçok faktör vardır. Küresel siyasi ve ekonomik belirsizlikler, enflasyon beklentileri ve diğer merkez bankalarının politikaları da altın fiyatını yönlendirebilir. Dolayısıyla FED'in faiz kararının altın fiyatına etkisi, diğer tüm piyasa koşulları ve küresel ekonomik faktörlerle birlikte değerlendirilmelidir.

FED faizleri düşürdüğünde dolar genellikle değer kaybeder. Bunun nedeni yatırımcıların daha düşük getirili dolar varlıklarından kaçınarak diğer para birimlerine veya varlıklara yönelmesidir. Doların zayıflaması ise altın fiyatlarını genellikle yükseltir. Altın dolar cinsinden fiyatlandığı için dolardaki düşüş altının diğer para birimleri karşısında daha ucuz olmasına neden olur bu da talebi artırır.

FED 'in ( Amerikan Merkez Bankası ) faiz oranlarını düşürme kararı, küresel piyasalarda önemli dalgalanmalara yol açabilir. Bu karar, dolar ın değerini, altın fiyatlarını ve borsa nın performansını etkileyerek yatırımcılar için hem fırsatlar hem de riskler yaratabilir.

İşte o yazı;

"Neden tarihi gün? Çünkü Amerika Merkez Bankası (FED), 4,5 yıl aradan sonra ilk kez faiz indirimi yapacak.



Küresel piyasalar Fed'in 25 baz puan faiz indirim beklentisini yüzde 100, 50 baz puanlık faiz indirim beklentisini yüzde 50 olarak fiyatladı.



Öngörülen merkez bankası Fed, Eylül'de faiz indirimine gideceğinin sinyalini daha önceden vermişti.



Bu akşam saat 21:00'de faiz kararı açıklanacak, 21:30'da da Fed Başkanı Jerome Powell basın mensuplarının sorularını cevaplayacak.



Piyasalardaki asıl hareketlilik 21:30'da başlayacak.



21:00'de de hareketlilik olacak ancak 21:30 kadar etkili olmaz.

Şimdi karşımızda iki ihtimal var;



25 baz puan faiz indirimi olursa ne olur?

50 baz puan faiz indirimi olursa ne olur?



1- 25 baz puan faiz indirimi: Dolar karşısındaki enstrümanlar biraz daha yukarı yönlü tepki verebilir. Ancak beklenti önceden satın alındığından agresif bir dalgalanma olmayabilir. Kâr satışları daha önemli olur.



2- 50 baz puanlık faiz indirimi: Dolar karşısındaki enstrümanlarda yükseliş daha hızlı bir yükseliş olabilir.



2 bin 585 dolar seviyesini kırmızı çizgi olarak görelim.



Yukarıda 2 bin 596-2 bin 606 ve 2 bin 616 liraya kadar yükselişini sürdürebilir. Ons gümüş de hedef 32 dolar.

EUR/USD paritesi 1,1250 seviyesi hedef konumunda olabilir.

Her iki ihtimale baktığımızda bu hafta Fed nedenli yükselişler kaçınılmaz.



Beraberin de fırsatlar yok değil!

Mesela; makas aralığından dolayı fiziki varlığa geçmek isteyenler, yükselişleri dolara geçmek için fırsat olarak görebilir.

Doların yurt içi piyasalarda stabil, uluslararası piyasalarda değer kayıplarını dövize ihtiyacı olanlar fırsat olarak görebilir.

Euro'sunu dolara çevirecekler, paritedeki yükselişi fırsata çevirebilir.

Peki sonra ne olabilir?



Dolar karşısındaki varlıklarda önümüzdeki hafta kâr satışları başlayabilir.

Yani, bu hafta alım için iyi bir zaman değil.

Altın ve gümüş tarafında yıl sonuna kadar yükseliş hareketinin devam edeceğini, ancak zaman zaman kâr satışlarının olacağını unutmamak gerek.

Ben ne mi yapıyorum?

Dolar da beklemeye devam ediyorum.

Neden?

Çünkü maliyetim 2 bin 530 dolar.

2 bin 550 dolardan "zarar kes" yapabilirim.

Ama yapmayı düşünmüyorum.

Biraz beklemeyi ve piyasayı takip etmeye devam edeceğim.

Gerisi nasip."

ANLIK ALTIN DOLAR FİYATLARI