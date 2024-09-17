Borsa yükselişe geçti! İşte BIST 100 son durum | Hangi sektör kazandırdı?

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yükselişe geçti. Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 164,49 puan artışla 9.741,95 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 31,9 milyar lira oldu.

BORSADA HANGİ SEKTÖR KAZANDIRDI?

Bankacılık endeksi yüzde 1,52, holding endeksi yüzde 1,81 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,99 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 0,42 ile spor oldu.