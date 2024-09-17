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Borsa yükselişe geçti! İşte BIST 100 son durum | Hangi sektör kazandırdı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,72 değer kazanarak 9.741,95 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,52, holding endeksi yüzde 1,81 değer kazandı. İşte son durum...

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Giriş Tarihi 17 Eylül 2024, 13:46 Güncelleme Tarihi 17 Eylül 2024, 13:48
Borsa yükselişe geçti! İşte BIST 100 son durum | Hangi sektör kazandırdı?

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yükselişe geçti.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 164,49 puan artışla 9.741,95 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 31,9 milyar lira oldu.

BORSADA HANGİ SEKTÖR KAZANDIRDI?
Bankacılık endeksi yüzde 1,52, holding endeksi yüzde 1,81 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,99 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 0,42 ile spor oldu.

GÖZLER FED'DE
Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarınki para politikası kararları öncesinde pozitif bir seyir izleniyor.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.900 seviyelerinin direnç, 9.700 ve 9.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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