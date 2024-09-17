Ehliyet yenilememe cezası ne kadar, kaç TL? Ehliyet yenileme son tarih duyuruldu! Aman dikkat

🚦 Ehliyet Yenileme İçin Son Gün Ne Zaman?

İçişleri Bakanlığı, eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için verilen süreyi 2 yıl daha uzatmıştı. 2022 yılında alınan kararla, eski sürücü belgelerinin yenileme süresi 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı. Bu tarihe kadar işlemlerini tamamlamayan sürücüler, cezai yaptırımlarla karşılaşacak.

📝 Eski ehliyetlerini yenilemek isteyenlerin, öncelikle sağlık raporu alıp gerekli harçları yatırmaları gerekiyor. Ardından Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerinden randevu alarak kısa sürede yeni ehliyetlerine kavuşabilirler. Yenilenen ehliyetlerin geçerlilik süresi de 10 yıl olarak belirlenmiş olup, bazı sınıflar için ise 5 yıl olacak.