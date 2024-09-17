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Ehliyet yenilememe cezası ne kadar, kaç TL? Ehliyet yenileme son tarih duyuruldu! Aman dikkat

Eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen sürücüler için verilen süre daralıyor. 2022 yılında iki yıl daha uzatılan ehliyet yenileme süresi, bu yıl sona erecek. Belgelerini yenilemeyen sürücüler, ceza ile karşı karşıya kalacak. Peki, ehliyet yenileme süresi ne zaman bitiyor? Ehliyet yenileme işlemi için gerekli belgeler neler ve yenileme ücreti ne kadar? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 17 Eylül 2024, 16:51 Güncelleme Tarihi 17 Eylül 2024, 16:51
Ehliyet yenilememe cezası ne kadar, kaç TL? Ehliyet yenileme son tarih duyuruldu! Aman dikkat

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Eski tip ehliyetlerini yenilemeyen sürücüler, belirlenen süre dolduğunda ceza ödemek zorunda kalacak. 2022 yılında uzatılan ehliyet yenileme süresi yakında sona eriyor.

🚦 Ehliyet Yenileme İçin Son Gün Ne Zaman?

İçişleri Bakanlığı, eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için verilen süreyi 2 yıl daha uzatmıştı. 2022 yılında alınan kararla, eski sürücü belgelerinin yenileme süresi 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı. Bu tarihe kadar işlemlerini tamamlamayan sürücüler, cezai yaptırımlarla karşılaşacak.

📝 Eski ehliyetlerini yenilemek isteyenlerin, öncelikle sağlık raporu alıp gerekli harçları yatırmaları gerekiyor. Ardından Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerinden randevu alarak kısa sürede yeni ehliyetlerine kavuşabilirler. Yenilenen ehliyetlerin geçerlilik süresi de 10 yıl olarak belirlenmiş olup, bazı sınıflar için ise 5 yıl olacak.

💰 Ehliyet Yenileme Ücreti Ne Kadar?

🚖 Eski tip ehliyeti yenisi ile değiştirmek isteyen sürücüler, 15 TL ödeme yaparken, yeni tip sürücü belgesini yenileyecek olanlar için bu ücret 769 TL. Farklı sınıf ve tipteki ehliyetler için ücretler değişiklik gösterebilir.

🚨 Ehliyet Yenilememe Cezası Ne Kadar?

‼️ Ehliyetlerini belirtilen süre içinde yenilemeyen sürücüler, 4.064 TL ceza ödemek zorunda kalacak. Ancak yakın zamanda bu cezanın 12.000 TL civarında olması bekleniyor. Bu nedenle, cezai duruma düşmemek için işlemlerinizi zamanında yapmayı unutmayın!

📋 Ehliyet Yenileme İçin Gerekli Evraklar

Ehliyet yenileme başvurusu yaparken yanınızda bulundurmanız gereken belgeler şunlardır:

🆔 Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı, yeni kimlik kartı veya pasaport)

📄 Eski sürücü belgesi

🏥 Yeni alınmış sürücü sağlık raporu

🖼️ 2 adet biyometrik fotoğraf

💵 Değerli kağıt ve harç bedeli makbuzu

🩸 Kan grubunu belirten belge veya yazılı beyan

🧾 Adli sicil belgesi (sistemden kontrol edilmektedir)

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