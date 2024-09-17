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Borsa günü yükselişle kapattı! BIST 100 endeksi, yüzde 1,89 değer kazandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,89 değer kazanarak günü 9.758,14 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 180,67 puan artarken, toplam işlem hacmi 69,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

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Giriş Tarihi 17 Eylül 2024, 18:39 Güncelleme Tarihi 17 Eylül 2024, 18:39
Borsa günü yükselişle kapattı! BIST 100 endeksi, yüzde 1,89 değer kazandı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,89 değer kazanarak 9.758,14 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 180,67 puan artarken, toplam işlem hacmi 69,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,92, holding endeksi yüzde 2,06 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,17 ile ticaret, en çok kaybettiren yüzde 0,73 ile taş toprak oldu. Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarınki para politikası kararları öncesinde pozitif bir seyir izledi.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, 50 baz puanlık bir faiz indirimi beklentisinin güçlü kalmaya devam ettiğini kaydederek, Fed'in yarın yüzde 59 ihtimalle 50 baz puanlık faiz indirimine gideceğinin öngörüldüğünü bildirdi.

Öte yandan yarınki para politikası kararlarının yanı sıra, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasından alınacak sinyallerin de takip edileceğini kaydeden analistler, söz konusu değerlendirmelerin ülkedeki ekonomik gidişat ve gelecekte atılacak adımlara yönelik bilgi vermesinin beklendiğini söyledi.

Yarın yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise Fed'in faiz kararının yanı sıra Avro Bölgesinde ve İngiltere'de enflasyon, Japonya'da dış ticaret dengesi, ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.900 seviyelerinin direnç, 9.700 ve 9.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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