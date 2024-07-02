Artık daha kolay olacak! A-B-C-D-E sınıf ehliyeti olanlara müjde geldi

Son yıllarda Türkiye'deki ehliyet alım süreci, özellikle genç sürücüler düşünülerek daha erişilebilir ve esnek bir yapıya kavuşturuldu. Yapılan yeni düzenlemelerle, sürücü adaylarının iş ve eğitim hayatlarıyla uyumlu bir biçimde ehliyet sahibi olmaları hedefleniyor. Bu değişiklikler, ehliyet alma sürecini daha kullanıcı dostu ve verimli hale getirmeyi amaçlıyor.