29 Ekim’de emekliye ikramiye verilecek mi 2024? Emekliye bu yıl da 5 bin TL ikramiye var mı?

Cumhuriyet'in 100. yılı anısına 2023 yılında emeklilere verilen 5 bin TL'lik ikramiye yeniden merak konusu haline geldi. Birçok emekli tarafından yeniden ikramiye ödemesinin yapılıp yapılmayacağı merak edilip araştırılıyor. İşte konuya dair son açıklamalar...
29 EKİM'DE EMEKLİYE İKRAMİYE VERİLECEK Mİ 2024?
Başkan Erdoğan, 2023'te Cumhuriyet'in 100. yılına özel ikramiye müjdesini vermişti. Ancak bu yıl için ikramiye ödemesi yapılmayacak.
KİMLER EMEKLİ İKRAMİYESİ ALABİLİYOR?
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlar, yaşlılık parası alanlar, şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler, terörden zarar gören sivil vatandaşlar ve güvenlik korucuları da bayram ikramiyesinden yararlanabiliyor.