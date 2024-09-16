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29 Ekim'de emekliye ikramiye verilecek mi 2024? Emekliye bu yıl da 5 bin TL ikramiye var mı?

Geçtiğimiz sene Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle emeklilere verilen 5 bin liralık ikramiye geniş bir memnuniyet uyandırmıştı. Emekliler bu yıl da benzer bir uygulamanın devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Peki, 29 Ekim'de emeklilere ikramiye verilecek mi? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 16 Eylül 2024, 10:13 Güncelleme Tarihi 16 Eylül 2024, 10:14
29 Ekim’de emekliye ikramiye verilecek mi 2024? Emekliye bu yıl da 5 bin TL ikramiye var mı?

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Cumhuriyet'in 100. yılı anısına 2023 yılında emeklilere verilen 5 bin TL'lik ikramiye yeniden merak konusu haline geldi. Birçok emekli tarafından yeniden ikramiye ödemesinin yapılıp yapılmayacağı merak edilip araştırılıyor. İşte konuya dair son açıklamalar...

29 EKİM'DE EMEKLİYE İKRAMİYE VERİLECEK Mİ 2024?

Başkan Erdoğan, 2023'te Cumhuriyet'in 100. yılına özel ikramiye müjdesini vermişti. Ancak bu yıl için ikramiye ödemesi yapılmayacak.



KİMLER EMEKLİ İKRAMİYESİ ALABİLİYOR?

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlar, yaşlılık parası alanlar, şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler, terörden zarar gören sivil vatandaşlar ve güvenlik korucuları da bayram ikramiyesinden yararlanabiliyor.

İkramiye için başvuru gerekiyor mu?

Hayır emeklilerin ikramiyeleri için bir başvuru yapmalarına gerek bulunmuyor. Ödemeler otomatik olarak emekli maaşı aldıkları hesaplara yatırılacak. Bu konuda bazı dolandırıcılar emekliler ile irtibata geçiyor. Hiç kimseye bilgilerinizi vermeyin. Bir işlem yapılmasına da gerek yok.

İki emekli maaşı alanlar ne yapacak?

Eşinden ve kendi emekliliğinden dolayı iki maaş alanlarda iki dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek. Böylece ikramiye tek bir dosya üzerinden ve bir adet verilmiş olacak.

İkramiyelerde kesinti var mı?

Emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinden herhangi bir kesinti yapılamıyor. Ayrıca bu ödemeler emeklinin borcu olsa dahi haciz konusu yapılamıyor.

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