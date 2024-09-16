29 Ekim’de emekliye ikramiye verilecek mi 2024? Emekliye bu yıl da 5 bin TL ikramiye var mı?

İkramiye için başvuru gerekiyor mu? Hayır emeklilerin ikramiyeleri için bir başvuru yapmalarına gerek bulunmuyor. Ödemeler otomatik olarak emekli maaşı aldıkları hesaplara yatırılacak. Bu konuda bazı dolandırıcılar emekliler ile irtibata geçiyor. Hiç kimseye bilgilerinizi vermeyin. Bir işlem yapılmasına da gerek yok.

İki emekli maaşı alanlar ne yapacak? Eşinden ve kendi emekliliğinden dolayı iki maaş alanlarda iki dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek. Böylece ikramiye tek bir dosya üzerinden ve bir adet verilmiş olacak.

İkramiyelerde kesinti var mı? Emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinden herhangi bir kesinti yapılamıyor. Ayrıca bu ödemeler emeklinin borcu olsa dahi haciz konusu yapılamıyor.