Ziraat Bankası’ndan 1.5 Milyon TL konut kredisi fırsatı! Yüzde 2.79 faizle...

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Ziraat Bankası'nın sunduğu bu konut kredisi kampanyası, ev sahibi olmayı düşünenler için kaçırılmayacak bir fırsat niteliğinde.

Yeşil Konut Kredisi ile Cazip Seçenekler Ziraat Bankası'nın başlattığı Yeşil Konut Kredisi kampanyası, yüksek tutarda kredi arayanlar için ideal bir fırsat sunuyor. Banka, çevre dostu ve enerji verimliliği yüksek konutların alımını destekleyerek, müşterilerine uygun faiz oranları ve esnek geri ödeme planları sağlıyor. Bu sayede hem geleceğinize hem de doğaya yatırım yapabilirsiniz.