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Ziraat Bankası'ndan 1.5 Milyon TL konut kredisi fırsatı! Yüzde 2.79 faizle...

Ev sahibi olmayı hayal edenler için Ziraat Bankası'ndan müjde geldi. Banka, 1,5 milyon TL tutarındaki konut kredisi kampanyasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. İşte kampanyanın detayları ve başvuru koşulları...

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Giriş Tarihi 16 Eylül 2024, 12:46 Güncelleme Tarihi 16 Eylül 2024, 12:46
Ziraat Bankası’ndan 1.5 Milyon TL konut kredisi fırsatı! Yüzde 2.79 faizle...

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Ziraat Bankası'nın sunduğu bu konut kredisi kampanyası, ev sahibi olmayı düşünenler için kaçırılmayacak bir fırsat niteliğinde.

Yeşil Konut Kredisi ile Cazip Seçenekler

Ziraat Bankası'nın başlattığı Yeşil Konut Kredisi kampanyası, yüksek tutarda kredi arayanlar için ideal bir fırsat sunuyor. Banka, çevre dostu ve enerji verimliliği yüksek konutların alımını destekleyerek, müşterilerine uygun faiz oranları ve esnek geri ödeme planları sağlıyor. Bu sayede hem geleceğinize hem de doğaya yatırım yapabilirsiniz.

Uygun Faiz Oranları ve Esnek Geri Ödeme Planları

Kampanya kapsamında sunulan kredi için aylık faiz oranı %2,79 olarak belirlenmiş durumda. 1,5 milyon TL tutarındaki kredi için 120 ay vadeli ödeme planı ile aylık taksit tutarı 43.449,10 TL oluyor. Yıllık maliyet oranı ise %39,6474 olarak hesaplanıyor. Bu oranlar bilgi amaçlı olup, Ziraat Bankası faiz oranlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutuyor.

Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Başvuru yapmak isteyen müşteriler için Ziraat Bankası birden fazla kanal sunuyor:

Şubeler: En yakın Ziraat Bankası şubesine giderek yüz yüze başvuru yapabilirsiniz.

İnternet Bankacılığı: Bankanın internet şubesi üzerinden online başvuru gerçekleştirebilirsiniz.

Mobil Uygulama: Ziraat Mobil uygulaması aracılığıyla hızlı ve kolay bir şekilde başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Kredi başvurusu sırasında istenen belgeler şunlardır:

Kimlik Belgesi: Nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi.

Gelir Belgesi: Maaş bordrosu, vergi levhası veya emekli maaş dökümü gibi gelir durumunuzu gösteren belge.

Konutun Tapu Bilgileri: Satın almayı planladığınız konuta ait tapu ve diğer gerekli evraklar.

Ziraat Bankası, farklı ihtiyaçlara yönelik özel kampanyalar da sunuyor. Bu kampanyalardan faydalanmak ve detaylı bilgi almak için bankanın şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Uzman müşteri temsilcileri, size en uygun kredi seçenekleri hakkında bilgi verecektir.

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