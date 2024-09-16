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Hedef: Doğal gaz merkezi olma! Türkiye'den yeni LNG anlaşması

Türkiye, doğal gaz merkezi olma yolunda adım adım ilerliyor. Kendi doğal gazını üretmeye başlayan Türkiye yeni bir hamle daha yapıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'ye gidiyor. Düzenlenecek program kapsamında daha önce üç farklı global şirketle olduğu gibi yeni bir uzun dönemli LNG anlaşması imzalanacak.

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Giriş Tarihi 16 Eylül 2024, 07:30 Güncelleme Tarihi 16 Eylül 2024, 07:37
Hedef: Doğal gaz merkezi olma! Türkiye’den yeni LNG anlaşması

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Türkiye, bölgesinin doğal gaz merkezi olma hedefi doğrultusunda stratejik adımlar atıyor. Kullandığı doğal gazın yarısını sıvılaştırılmış şekilde yani LNG gemileriyle alabilecek bir altyapıya kavuşması tedarik portföyünü çeşitlendirecek yeni anlaşmaları beraberinde getiriyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan BayraktarEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da yeniden ABD'ye gidecek.

Program kapsamında, daha önce üç farklı global şirketle olduğu gibi yeni bir uzun dönemli LNG anlaşması imzalanacak.

Özellikle 2024 yılında dünyada değişen ve gelişen gaz piyasasına uyumlu olarak hem uzun dönemli hem de uygun fiyatlı LNG anlaşmaları art arda geliyor.

GASTECH 2024'E KATILACAK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, ABD'de önemli temaslar gerçekleştirecek. Sabah'ta yer alan habere göre, ABD'nin Houston eyaletinde düzenlenen Gastech 2024 Fuarı ve Konferansı'na katılacak olan Bakan Bayraktar, 17-19 Eylül'de düzenlenecek etkinlikte açılış törenine katılacak, sonrasında bakanlar panelinde bir konuşma yapacak.

"Jeopolitik Belirsizlik Zamanlarında Enerji Güvenliği ve Çeşitliliği" başlıklı panelde Bakan Bayraktar ile birlikte ABD Enerji Kaynaklarından Sorumlu Bakan Yardımcısı Geoffrey Pyatt, Hindistan Petrol ve Doğal Gaz Bakanı Shri Hardeep SIngh Puri, Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Karim Badawi ile Nijerya Devlet Bakanı Ekperikpe Ekpo da yer alacak. Bakan Bayraktar, panelde Türkiye'nin enerji politikalarını ve enerjide merkez ülke olma hedefini anlatacak.

Bayraktar'ın Gastech kapsamında ABD, Mısır, Hindistan, Nijerya ve Libya gibi ülkelerin bakanlarıyla ikili görüşmeler yapması bekleniyor.

Geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi ile görüşmesi sonrasında Enerji Alanında Mutabakat Zaptı imzalanmıştı.

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