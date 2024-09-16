Hedef: Doğal gaz merkezi olma! Türkiye’den yeni LNG anlaşması

Özellikle 2024 yılında dünyada değişen ve gelişen gaz piyasasına uyumlu olarak hem uzun dönemli hem de uygun fiyatlı LNG anlaşmaları art arda geliyor.

GASTECH 2024'E KATILACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, ABD'de önemli temaslar gerçekleştirecek. Sabah'ta yer alan habere göre, ABD'nin Houston eyaletinde düzenlenen Gastech 2024 Fuarı ve Konferansı'na katılacak olan Bakan Bayraktar, 17-19 Eylül'de düzenlenecek etkinlikte açılış törenine katılacak, sonrasında bakanlar panelinde bir konuşma yapacak.

"Jeopolitik Belirsizlik Zamanlarında Enerji Güvenliği ve Çeşitliliği" başlıklı panelde Bakan Bayraktar ile birlikte ABD Enerji Kaynaklarından Sorumlu Bakan Yardımcısı Geoffrey Pyatt, Hindistan Petrol ve Doğal Gaz Bakanı Shri Hardeep SIngh Puri, Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Karim Badawi ile Nijerya Devlet Bakanı Ekperikpe Ekpo da yer alacak. Bakan Bayraktar, panelde Türkiye'nin enerji politikalarını ve enerjide merkez ülke olma hedefini anlatacak.