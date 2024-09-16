Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Ege turizmini Tunç Soyer sabote etti!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ege Turizm Merkezi Projesi'nin dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından sabote edildiğini söyledi. Ersoy, "kokuşmuş yapı" olarak nitelendirdiği TÜRSAB'daki yöneticilerin, orayı siyasi basamak olarak kullandığını ileri sürdü. Sabah gazetesinden Okan Müderrisoğlu ile konuşan Bakan Ersoy, ekonomik programın turizme etkisinden turizm geliri hedeflerine, yerel yönetimlere düşen görevlerden cemevlerine sağlanan desteklere kadar kapsamlı açıklamalarda bulundu. Ersoy, şu mesajları verdi: