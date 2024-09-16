Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Ege turizmini Tunç Soyer sabote etti!

Ülke olarak lokasyonumuz hem iyi hem de kötü. Güzellik olarak harika ama krizlere de açık. Kuzeyinde ve güneyinde savaş var. Olası bütün krizlere karşı sektörü bağışık hale getiriyoruz. Bu nasıl oluyor? Destinasyon çeşitliliği ile. En büyük silahımız THY . Bayrağımızın uçtuğu her nokta bizim için hedef destinasyon. THY, 330 noktaya direkt uçuş yapıyor. 330 noktadan da turist getireceğiz.

Turizm Geliştirme Ajansı'nı kurduk. Şu anda dünyada en yoğun tanıtım yapan ülke Türkiye. 200 ülkede tanıtıma başladık. Turizm sezonunu 12 aya ve 81 vilayete yayıyoruz.

İstanbul'da, Bodrum'da her şey dahil yapılmıyor. Niye? Otel dışındaki sosyal imkânlar çeşitli. Ama Antalya'da durum değişiyor. Önemli olan sunduğunuz ürün. Şimdi Side'ye gidin, inanamayacaksınız. Gece müzeciliği yapılıyor. Aydınlatmalar tamamlandı. İnsanlar otellerinden çıkıp gece 01.00'e kadar antik şehirde dolaşmak istiyor.

❱❱ NEDEN HER ŞEY DAHİL:

Konaklama dışı harcaması fazla olan turistlere konsantre oluyoruz. Kişi başı gecelik geliri arttıracağız, nitekim öyle oldu. 2017 sonunda gecelik yabancı turist harcaması 78 dolar. Bu yılki ilk 6 aylık veri 109 dolar. 78 dolardan 109 dolara gelmiş.

❱❱ BELEDİYELERE ÇAĞRI:

Yerel yönetimlerin taşın altına elini koymasını gerekiyor. Büyükşehirlere ve diğer belediyelere yazdık. "Turizm master planlarınızı acilen oluşturun. Biz destek veririz" diyoruz.

KÜLTÜR YOLU

Siyaset üstü anlayışla sahiplenilmesini hedeflediğimiz bir proje. Siyasi kısıtlamamız yok. Belediyelere, "Katılmak istiyorsanız siz de etkinlik yapın. Sizi de festival tanıtım broşürünün içine dahil edelim" diyoruz. 16 şehre çıktık. Bakanlığımızda, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü kurduk. Seneye dört farklı bölgeden 1 il daha kapsama girecek. Sonra 25'e, 30'a çıkacağız.

ESNAF MEMNUN

Kültür Yolu Festivalleri ile turizmde sezonu uzatıyoruz. Tarihlerini de şehrin ölü dönemlerine denk getiriyoruz. Etkinlik boyunca sektörde konaklama yerleri doluyor. Esnafla konuşuyoruz, 9 günde 2-3 aylık ciro yapıyorlar. 'Seneye de gelin' diyorlar. Festivallerle Türkiye'nin iyi bir marka yüzü oluştu.