Her ay olduğu gibi Eylül ayında da evde bakım maaşı alan vatandaşlar, ödemelerin hesaplara yatıp yatmadığını merak ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla verilen evde bakım maaşı, Eylül ayının ortalarına gelinmesiyle yeniden gündeme oturdu.