Her ay olduğu gibi Eylül ayında da evde bakım maaşı alan vatandaşlar, ödemelerin hesaplara yatıp yatmadığını merak ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla verilen evde bakım maaşı, Eylül ayının ortalarına gelinmesiyle yeniden gündeme oturdu.
İhtiyaç sahibi ve bakıma muhtaç kişiler ile ailelerine verilen evde bakım maaşının ödeme tarihleri, destekten faydalanan vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATAR?
Evde bakım maaşları her ayın 15 ila 31'i arasında yatırılıyor. Ancak ödemeler illere göre farklı tarihlerde yapılabilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evde bakım maaşı ödemelerinin başladığını resmi kaynaklar üzerinden duyuruyor.