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Eylül ayı evde bakım maaşı yatan iller! 16 Eylül evde bakım maaşı yattı mı?

Evde bakım maaşı alan vatandaşlar, Eylül ayının ortalarına gelindiğinde, maaşlarının hesaplara yatıp yatmadığını merak etmeye başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay il bazında ödenen evde bakım maaşları, ihtiyaç sahibi aileler için önemli bir gelir kaynağı olarak öne çıkıyor. Peki, Eylül ayında evde bakım maaşı yattı mı? Hangi illerde ödemeler yapıldı? Evde bakım maaşı sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 16 Eylül 2024, 07:33 Güncelleme Tarihi 16 Eylül 2024, 07:33
Eylül ayı evde bakım maaşı yatan iller! 16 Eylül evde bakım maaşı yattı mı?

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Her ay olduğu gibi Eylül ayında da evde bakım maaşı alan vatandaşlar, ödemelerin hesaplara yatıp yatmadığını merak ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla verilen evde bakım maaşı, Eylül ayının ortalarına gelinmesiyle yeniden gündeme oturdu.

İhtiyaç sahibi ve bakıma muhtaç kişiler ile ailelerine verilen evde bakım maaşının ödeme tarihleri, destekten faydalanan vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATAR?

Evde bakım maaşları her ayın 15 ila 31'i arasında yatırılıyor. Ancak ödemeler illere göre farklı tarihlerde yapılabilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evde bakım maaşı ödemelerinin başladığını resmi kaynaklar üzerinden duyuruyor.

EVDE BAKIM ÖDEMELERİ SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım maaşları il il sorgulanabiliyor.



Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifereleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

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