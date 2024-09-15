Çip teknolojisinin ham maddesiyle oyun değiştirici ülke olacağız! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’dan Berat Albayrak’a övgü

"Gabar'da günde 47 bin varil petrol üretiyoruz. Geçmişte gidilemeyen, terörle engellenmiş coğrafyalarda bugün 3 bine yakın gencimize istihdam sağlanıyor. 2020'de dünyadaki en büyük deniz keşfini yaptık. 'Yapılamaz, aranamaz' dediler. Çok şükür o gazı biz aradık. Karadeniz'de deniz derinliğinin 2 kilometreden fazla olduğu bir lokasyonda gazı bulduk, kıyıdan 170 kilometre mesafeden taşıdık, bugün yaklaşık 2.6 milyon hanede kullanılır hale geldi. 6 milyon metreküp günlük üretimle o sahayı çalıştırıyoruz."

Bigadiç'te Eti Maden'in Bor Granül Fabrikası'nın açılışında konuşan Bayraktar, "Maden çeşitliliğinde dünyanın önde gelen 10 ülkesi arasındayız. Önümüzdeki süreçte bu rezervleri hızlı şekilde ekonomiye katmamız, sanayimizi geliştirmemiz, daha fazla nihai ürün üretmemiz, katma değerli madencilik anlayışı ile hareket etmemiz gerek. Bu tesisle gübre katkı maddesi üreteceğiz" dedi.