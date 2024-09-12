PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Doğal gaz ve elektrikte yeni dönem: Enerji faturası devletten!

Enerji Bakanı Bayraktar doğal gaz ve elektrik faturalarının yüzde 60’ını devletin karşıladığını desteğin devam edeceğini belirtti

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 12 Eylül 2024
Doğal gaz ve elektrikte yeni dönem: Enerji faturası devletten!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda kullanılacak olan platformun ay sonunda Türkiye'ye geleceğini ve 2026'nın ortasında bölgeye gönderileceğini söyledi.

Bayraktar, "Sakarya Gaz Sahası'nda 2,6 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını karşılayacak 6 milyon metreküpün üzerinde üretim seviyesine ulaşıldı. 2026'nın ortasında günlük 20 milyon metreküp üretime çıkacağız. 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını kendi gazımızla karşılayacağız" dedi. Elektrik ve doğal gazda destek sağlandığını kaydeden Bayraktar, "1000 liralık gaz ve elektrik faturasının yüzde 60'ı yani 600 lirası devletimiz tarafından karşılanıyor. Bu desteklere devam edeceğiz. Vatandaşımızın dünyada gelişen, artan fiyatlara karşı korumaya devam edeceğiz. Bunu yaparken destek mekanizmasını daha etkin kullanmamız gerekiyor. Her birimizin evinde kullandığımız elektrik ve gazda bu destek var. Gelir grubu yüksek tüketicilere maliyetine göre, maliyet esaslı yansıtmak daha doğru diye düşünüyoruz" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
A Haber Narin Güran’ın katledildiği noktayı buldu! İşte Narin’in öldürüldüğü yer
EMEKLİYE ÜÇLÜ MAAŞ ARTIŞI: Ocak ayında yapılacak zamlar için ipuçları geldi! Enflasyon, refah payı ve taban aylık artışı yolda
Narin Güran’ın ablasının ölüm raporu A Haber’de! ’Merdivenden düştü’ denilmişti! 72 dakikada 5 görüşme: Tutuklu amca kiminle, ne konuştu?
İçişleri, Adalet ve Aile Bakanı öldürülen Narin Güran’ın kabrini ziyaret etti | 3 bakan ortak basın açıklamasında bulundu
Nazara geldiler: 2 yıldır birlikte olan Murat Dalkılıç ve Edda Dora ayrıldı!
Başarı geldi mi Yaşasın laiklik işler terse gitti mi Tukaka dindarlar | Prof. Dr. Demirli anlattı: Laik eğitimin ortaya çıkardığı sorunları dine yüklüyorlar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten ’Narin Güran’ açıklaması! Özgür Özel’e ’Harbiye - İmam Hatip’ tepkisi
Narin Güran cinayetinde ikinci tanık: Amca Salim’i Narin’in evinin orada gördüm | 3 bakan Diyarbakır’da | DNA suda bozulur mu?
Galatasaray’da ayrılık var! Yeni yılda olmayabilir
Başkan Erdoğan Millet affetmez diyerek uyarmıştı! CHP lideri Özgür Özel’den ’Dilruba’ çarkı: AK Parti seçmeninden özür diliyorum
Narin Güran cinayetinde silinen mesajları vermeyen META’dan ilk açıklama! Amca Salim Güran yeniden sorgulanacak: Gözaltındaki 22 kişi kim?
Narin’in ağabeyi Enes’in babası Salim Güran mı? Tavşantepe’deki suskunluk sarmalı ve DEM Parti faktörü... Başka Narin’ler de var iddiası
Galatasaray’dan Fenerbahçe’nin eski yıldızına kanca! Bedava gelebilir
Batı basını Trump-Harris düellosunda kazananı seçti Time o isim ‘yoldan çıktı’ dedi
Eşini aramak için stüdyoya sevgilisi ile geldi! Jigolo çıktı! Müge Anlı’nın ağzını açık bırakan olay: Karım beni parayla satıyor
SON DAKİKA