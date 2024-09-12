Doğal gaz ve elektrikte yeni dönem: Enerji faturası devletten!

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda kullanılacak olan platformun ay sonunda Türkiye'ye geleceğini ve 2026'nın ortasında bölgeye gönderileceğini söyledi.

Bayraktar, "Sakarya Gaz Sahası'nda 2,6 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını karşılayacak 6 milyon metreküpün üzerinde üretim seviyesine ulaşıldı. 2026'nın ortasında günlük 20 milyon metreküp üretime çıkacağız. 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını kendi gazımızla karşılayacağız" dedi. Elektrik ve doğal gazda destek sağlandığını kaydeden Bayraktar, "1000 liralık gaz ve elektrik faturasının yüzde 60'ı yani 600 lirası devletimiz tarafından karşılanıyor. Bu desteklere devam edeceğiz. Vatandaşımızın dünyada gelişen, artan fiyatlara karşı korumaya devam edeceğiz. Bunu yaparken destek mekanizmasını daha etkin kullanmamız gerekiyor. Her birimizin evinde kullandığımız elektrik ve gazda bu destek var. Gelir grubu yüksek tüketicilere maliyetine göre, maliyet esaslı yansıtmak daha doğru diye düşünüyoruz" dedi.