BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA ve Tarım Kredi İndirimi! 37 TL’ye düştü

Tarım Kredi Kooperatif Market'te Beyaz Peynir Fiyatları
Tarım Kredi Kooperatif Market, yerli üretimi destekleyen ürünlerle dikkat çekiyor. Marketin beyaz peynir fiyatları arasında:
Ülker İçim 250 gr Süzme Beyaz Peynir: 42,90 TL
Torku 850 gr Süzme Beyaz Peynir: 135 TL
ŞOK Market'te Beyaz Peynir Fiyatları
ŞOK Market, uygun fiyat politikasıyla bilinen marketlerden biri olarak, çeşitli beyaz peynir seçeneklerini müşterilerine sunuyor. ŞOK Market'teki bazı beyaz peynir fiyatları ise şu şekilde:
İçim 500 gr Dilimli Süzme Beyaz Peynir: 89,50 TL
Mis 650 gr Yarım Yağlı Taze Beyaz Peynir: 99 TL
Mis 1000 gr Tam Yağlı Beyaz Peynir: 157,50 TL
İçim 1 kg Tam Yağlı Beyaz Peynir: 209 TL
BİM Market'te Beyaz Peynir Fiyatları
BİM, uygun fiyatlı beyaz peynir seçenekleriyle her bütçeye hitap ediyor. BİM'de öne çıkan beyaz peynir fiyatları ise şöyle:
Dost 500 gr Süzme Beyaz Peynir: 59,50 TL
Peynir Beyaz 750 Gr Kutu Aknaz: 125 TL
Dost 1 kg Süzme Beyaz Peynir: 139,50 TL
A101 Market'te Beyaz Peynir Fiyatları
A101, hem uygun fiyatları hem de kaliteli ürün seçenekleriyle beyaz peynir alışverişinde tercih edilen marketlerden biri. A101'deki bazı beyaz peynir fiyatları ise şöyle:
Bozbeyi 600 gr Klasik İnek Beyaz Peynir: 165 TL
Ahir 1000 gr Yarım Yağlı Beyaz Peynir: 115 TL
Kaanlar 500 gr Beyaz Peynir: 109,50 TL
Beyaz Peynir Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?
Beyaz peynir satın alırken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri, yağ oranıdır. Tam yağlı peynirler daha zengin bir lezzete sahipken, yarım yağlı veya az yağlı peynirler daha hafif ve düşük kalorilidir. Ayrıca, peynirin üretildiği süt türü de lezzeti ve besleyiciliği etkileyen önemli bir faktördür. Koyun sütünden yapılan beyaz peynirler daha yoğun bir tat sunarken, inek sütünden yapılan peynirler daha hafif bir lezzete sahiptir.