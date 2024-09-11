BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA ve Tarım Kredi İndirimi! 37 TL’ye düştü

ŞOK Market, uygun fiyat politikasıyla bilinen marketlerden biri olarak, çeşitli beyaz peynir seçeneklerini müşterilerine sunuyor. ŞOK Market'teki bazı beyaz peynir fiyatları ise şu şekilde:

BİM, uygun fiyatlı beyaz peynir seçenekleriyle her bütçeye hitap ediyor. BİM'de öne çıkan beyaz peynir fiyatları ise şöyle:

A101 Market'te Beyaz Peynir Fiyatları

A101, hem uygun fiyatları hem de kaliteli ürün seçenekleriyle beyaz peynir alışverişinde tercih edilen marketlerden biri. A101'deki bazı beyaz peynir fiyatları ise şöyle:

Bozbeyi 600 gr Klasik İnek Beyaz Peynir: 165 TL

Ahir 1000 gr Yarım Yağlı Beyaz Peynir: 115 TL

Kaanlar 500 gr Beyaz Peynir: 109,50 TL

Beyaz Peynir Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Beyaz peynir satın alırken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri, yağ oranıdır. Tam yağlı peynirler daha zengin bir lezzete sahipken, yarım yağlı veya az yağlı peynirler daha hafif ve düşük kalorilidir. Ayrıca, peynirin üretildiği süt türü de lezzeti ve besleyiciliği etkileyen önemli bir faktördür. Koyun sütünden yapılan beyaz peynirler daha yoğun bir tat sunarken, inek sütünden yapılan peynirler daha hafif bir lezzete sahiptir.