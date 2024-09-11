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BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA ve Tarım Kredi İndirimi! 37 TL'ye düştü

Beyaz peynir, Türk kahvaltı sofralarının vazgeçilmezlerinden biri olmayı sürdürürken, günün her saati de tüketilebilen bir gıda ürünü olarak öne çıkıyor. Beyaz peynir, besleyici içeriği ve çok yönlü kullanımıyla sadece kahvaltılarda değil, günün diğer öğünlerinde de sıkça tercih ediliyor. Bu sebeple, tüketiciler beyaz peynir fiyatlarını yakından takip ediyor. Özellikle BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA ve Tarım Kredi Kooperatif Market gibi büyük market zincirlerinde fiyatlar büyük merak konusu oluyor.

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Giriş Tarihi 11 Eylül 2024, 11:17 Güncelleme Tarihi 11 Eylül 2024, 11:17
BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA ve Tarım Kredi İndirimi! 37 TL’ye düştü

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Bu market zincirleri, zaman zaman beyaz peynir fiyatlarında kampanyalar düzenliyor ve indirimler yapıyor. Peki, güncel beyaz peynir fiyatları ne durumda? Hangi markette daha uygun fiyatlı beyaz peynir bulmak mümkün? İşte detaylı fiyat listesi ve marketlerdeki güncel beyaz peynir fiyatları...

Migros'ta Beyaz Peynir Fiyatları

Migros, her bütçeye uygun geniş bir beyaz peynir yelpazesi sunuyor. Farklı yağ oranlarına sahip seçenekler sunan Migros, peynir severlerin tercih noktalarından biri olmaya devam ediyor. Migros'taki bazı beyaz peynir fiyatları şöyle:

Ortat Kültürlü 17 kg Yarım Yağlı Beyaz Peynir: 1299 TL

Ayca 4.5 kg Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir: 629 TL

Teksüt 900 gr Tam Yağlı Beyaz Peynir: 155 TL

Ayca 4.5 kg Az Yağlı Taze Beyaz Peynir: 469 TL

CarrefourSA'da Beyaz Peynir Fiyatları

CarrefourSA, kaliteli markaları ve geniş ürün yelpazesi ile beyaz peynir alışverişinde dikkat çekiyor. CarrefourSA'da öne çıkan beyaz peynir fiyatları şu şekilde:

Pınar Beyaz Piknik 8x20 gr Peynir: 60 TL

İçim 900 gr Yarım Yağlı Beyaz Peynir: 159,95 TL

Sek 800 gr Tam Yağlı Beyaz Peynir: 195 TL

Muratbey 700 gr Sürmeli Beyaz Peynir: 154,95 TL

Altınkılıç 1 kg Ezineli Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir: 525 TL

I-Anatolia 1 kg Klasik Beyaz Peynir: 425 TL

Tarım Kredi Kooperatif Market'te Beyaz Peynir Fiyatları

Tarım Kredi Kooperatif Market, yerli üretimi destekleyen ürünlerle dikkat çekiyor. Marketin beyaz peynir fiyatları arasında:

Ülker İçim 250 gr Süzme Beyaz Peynir: 42,90 TL

Torku 850 gr Süzme Beyaz Peynir: 135 TL

ŞOK Market'te Beyaz Peynir Fiyatları

ŞOK Market, uygun fiyat politikasıyla bilinen marketlerden biri olarak, çeşitli beyaz peynir seçeneklerini müşterilerine sunuyor. ŞOK Market'teki bazı beyaz peynir fiyatları ise şu şekilde:

İçim 500 gr Dilimli Süzme Beyaz Peynir: 89,50 TL

Mis 650 gr Yarım Yağlı Taze Beyaz Peynir: 99 TL

Mis 1000 gr Tam Yağlı Beyaz Peynir: 157,50 TL

İçim 1 kg Tam Yağlı Beyaz Peynir: 209 TL

BİM Market'te Beyaz Peynir Fiyatları

BİM, uygun fiyatlı beyaz peynir seçenekleriyle her bütçeye hitap ediyor. BİM'de öne çıkan beyaz peynir fiyatları ise şöyle:

Dost 500 gr Süzme Beyaz Peynir: 59,50 TL

Peynir Beyaz 750 Gr Kutu Aknaz: 125 TL

Dost 1 kg Süzme Beyaz Peynir: 139,50 TL

A101 Market'te Beyaz Peynir Fiyatları

A101, hem uygun fiyatları hem de kaliteli ürün seçenekleriyle beyaz peynir alışverişinde tercih edilen marketlerden biri. A101'deki bazı beyaz peynir fiyatları ise şöyle:

Bozbeyi 600 gr Klasik İnek Beyaz Peynir: 165 TL

Ahir 1000 gr Yarım Yağlı Beyaz Peynir: 115 TL

Kaanlar 500 gr Beyaz Peynir: 109,50 TL

Beyaz Peynir Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Beyaz peynir satın alırken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri, yağ oranıdır. Tam yağlı peynirler daha zengin bir lezzete sahipken, yarım yağlı veya az yağlı peynirler daha hafif ve düşük kalorilidir. Ayrıca, peynirin üretildiği süt türü de lezzeti ve besleyiciliği etkileyen önemli bir faktördür. Koyun sütünden yapılan beyaz peynirler daha yoğun bir tat sunarken, inek sütünden yapılan peynirler daha hafif bir lezzete sahiptir.

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