PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Kalkınma Yolu Projesi'nde 3 ayaklı enerji stratejisi! Türkiye ile Irak arasında yeni iş birliği: Hedef yıllık 50 milyar dolar

Basra Körfezi’ni Londra’ya bağlayacak Kalkınma Yolu Projesi için yoğun çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Projenin en önemli aktörleri olan Türkiye ve Irak arasında son dönemde artan askeri ve siyasi temasların ardından bir iş birliği de enerji alanında yapılarak kazan kazan stratejisi benimsenecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Eylül 2024, 08:47 Güncelleme Tarihi 11 Eylül 2024, 09:00
Kalkınma Yolu Projesi’nde 3 ayaklı enerji stratejisi! Türkiye ile Irak arasında yeni iş birliği: Hedef yıllık 50 milyar dolar

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kalkınma Yolu projesinde büyük değer üretebilme potansiyeline sahip olan enerji alanında "petrol, doğalgaz ve elektrik iletim hatları" üzerinde yoğun çalışmalar sürüyor.

Irak ekonomisine büyük katkı sunacak projelerin hayata geçmesiyle Türkiye'yi de yakın gelecekte küresel enerji güvenliğinin kilit aktörü haline getirebileceği kaydediliyor.

PETROL İÇİN BASRA'NIN ALTERNATİFİ CEYHAN OLACAK
SABAH'ın edindiği bilgilere göre, Irak'tan çıkan 3 milyon varil petrolün tek çıkış noktasının Basra olmasından hareketle alternatif olarak bu miktarın yaklaşık yarısının dünya piyasalarına sevk edilmesine imkan sunabilecek Silopi-Ceyhan Boru Hattı öne çıkıyor.

Bu hat an itibariyle yaklaşık 1 buçuk milyon varil petrol nakline imkan sunuyor. Olası bir jeopolitik kriz, siyasi sorun ya da risk ortaya çıkarsa, Basra'dan sevk edilen petrolün dünya piyasalarına ulaşamaması halinde fiyatlarda astronomik artış başta olmak üzere yaşanabilecek sorunların önüne geçilebilecek.

1.5 milyon varile kadar petrolün Türkiye üzerinden Güney-Kuzey koridoru ve Akdeniz Çanağı ülkelerine (spanya, Fransa, İtalya, Portekiz, Yunanistan, Mısır vs) hitap edecek şekilde nakli mümkün olabiliyor. Bu projenin hayata geçmesi durumunda iki ülke arasında yıllık 50 milyar dolarlık bir iş hacmine ulaşılabileceği değerlendiriliyor.

DOĞALGAZ ALANINDA YÜKSEK POTANSİYEL
İki ülke enerji işbirliğinde önemli alanlardan biri de doğalgaz. Boru hatları ve doğalgaz sahaları noktasında çalışmalar yapılıyor. Irak doğalgaz rezervlerine sahip bir ülke olmasına karşın dünyadan doğalgaz ithal ediyor.

Doğalgaz boru hatlarının tamamlanması ve Irak'ta doğalgaz üretimi yapılabilmesi halinde bu alanda büyük işbirliği potansiyelinin de mevcut olduğuna işaret ediliyor.

ELEKTRİK İLETİM HATLARI KONUSUNDA İŞ BİRLİĞİ
Irak halihazırda Türkiye'den elektrik ihraç ediyor. Bu alanda ülkedeki altyapının geliştirilmesine katkı verilerek bu durumun tersine dönebileceği de ifade ediliyor.

Elektrik iletim hatları da iki ülke arasında önemli bir işbirliği alanı olarak öne çıkıyor. Ankara, enerji başta olmak üzere Irak ile gerçekleştirilecek projelerde iki tarafın da çıkarına olacak şekilde hareket edilmesinin öneminin altını çiziyor.

4 ÜLKE KALKINMA YOLU PROJESİ MUHTIRASINI NİSAN'DA İMZALAMIŞTI
22 Nisan 2024'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyareti sırasında Türkiye, Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) bir araya geldi. 4 ülkeden bakanların katılımıyla Kalkınma Yolu Projesi'ne ilişkin 4'lü işbirliği mutabakat muhtırası imzalandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Narin Güran cinayeti çözüldü mü? Cesedin sarıldığı battaniye kime ait? Düğümü anne Güran’ın itirafları çözecek!
AK Parti’de kongre süreci resmen başladı! Yorulanlar kenara taze kanlar sahneye çıkıyor! Herkesin talebi dinlenecek
Türk Telekom
Kalkınma Yolu Projesi’nde 3 ayaklı enerji stratejisi! Türkiye ile Irak arasında yeni iş birliği: Hedef yıllık 50 milyar dolar
Trump mı Harris mi? ABD başkan adayları canlı yayında ilk kez karşı karşıya geldi! Düellonun galibi kim?
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 7 ile sarı kodlu uyarı! Sele dikkat! İstanbul’da hava nasıl olacak?
PROMOSYONDA EYLÜL FIRSATI: Hangi banka, ne kadar veriyor? Emekliler yüksek ödeme için nelere dikkat etmeli?
Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! Nevzat Bahtiyar’ın kardeşi A Haber’e konuştu: Abim para almadı tehdit aldı | İtirafçın ifadesi de ortaya çıktı
ASGARİ ÜCRETLİYE ENFLASYON ZAMMI: Gözler Komisyon’da! Milyonlarca çalışan yeni yıla yeni maaşla başlayacak...
Benfica teknik direktörü Bruno Lage, milli futbolcu İsmail Yüksek’e hayran kaldı!
ABD Başkanı Joe Biden Ayşenur Ezgi Eygi cinayetinde İsrail’i akladı! Akla ziyan açıklama: Kurşun yerden sekmiş ve kazara vurulmuş
BM Genel Kurulu’nda tarihi anlar! Filistin ilk defa bir sandalye sahibi oldu
Narin cinayetinde itirafçı Nevzat Bahtiyar’ı yakalatan 23 plakalı kırmızı Şahin ve ’50 dakika’ detayı! Görüntüler saniye saniye incelendi
Dışişleri Bakanı Fidan’dan Ayşenur Ezgi Eygi’nin öldürülmesine sert tepki: İsrail barıştan yana olanları bile hedef alıyor
Jose Mourinho’dan Galatasaray’a gönderme ve Osimhen için flaş sözler
SON DAKİKA