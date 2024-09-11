Kalkınma Yolu Projesi’nde 3 ayaklı enerji stratejisi! Türkiye ile Irak arasında yeni iş birliği: Hedef yıllık 50 milyar dolar

Bu hat an itibariyle yaklaşık 1 buçuk milyon varil petrol nakline imkan sunuyor. Olası bir jeopolitik kriz, siyasi sorun ya da risk ortaya çıkarsa, Basra'dan sevk edilen petrolün dünya piyasalarına ulaşamaması halinde fiyatlarda astronomik artış başta olmak üzere yaşanabilecek sorunların önüne geçilebilecek.

1.5 milyon varile kadar petrolün Türkiye üzerinden Güney-Kuzey koridoru ve Akdeniz Çanağı ülkelerine (spanya, Fransa, İtalya, Portekiz, Yunanistan, Mısır vs) hitap edecek şekilde nakli mümkün olabiliyor. Bu projenin hayata geçmesi durumunda iki ülke arasında yıllık 50 milyar dolarlık bir iş hacmine ulaşılabileceği değerlendiriliyor.

DOĞALGAZ ALANINDA YÜKSEK POTANSİYEL

İki ülke enerji işbirliğinde önemli alanlardan biri de doğalgaz. Boru hatları ve doğalgaz sahaları noktasında çalışmalar yapılıyor. Irak doğalgaz rezervlerine sahip bir ülke olmasına karşın dünyadan doğalgaz ithal ediyor.

Doğalgaz boru hatlarının tamamlanması ve Irak'ta doğalgaz üretimi yapılabilmesi halinde bu alanda büyük işbirliği potansiyelinin de mevcut olduğuna işaret ediliyor.