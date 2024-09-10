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Sahte iPhone 16 alarmı

Yeni iPhone modeli dolandırıcıları harekete geçirdi. Kaspersky'den sahte iPhone 16 ön siparişlerine karşı uyarı geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 10 Eylül 2024
Sahte iPhone 16 alarmı

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Yeni iPhone modeli dolandırıcıları harekete geçirdi. Kaspersky'den sahte iPhone 16 ön siparişlerine karşı uyarı geldi. Yapılan araştırmaya göre, en yaygın dolandırıcılık yöntemi, erken sipariş verenlere en yeni iPhone'u yaklaşık yüzde 40 indirimle ön sipariş etme şansı sunuyor.

Kurbanlar, yeni iPhone'ların sergilendiği gösterişli bir web sitesine yönlendiriliyor ve "en son teknolojiden ilk yararlananlar arasında olma" vaadiyle ikna edilirken, hem paralarını hem kişisel bilgilerini kaptırıyor. Kaspersky Güvenlik Uzmanı Olga Svistunova, "Alışveriş yaparken resmi kanalları takip edin, gerçek olamayacak kadar iyi görünen fırsatlara şüpheyle yaklaşın ve herhangi bir kişisel bilgi paylaşmadan önce her zaman girdiğiniz sitelerin adreslerini doğrulayın" dedi.

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