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Vatandaş milli otomobiline sahip çıktı! TOGG satılan her üç elektrikli otomobilden biri oldu

Yılın ilk 8 ayında satılan elektrikli otomobillerde TOGG öne çıktı. Satılan her üç otomobilden birisi TOGG oldu. TOGG, yılın 8 aylık döneminde 14 bin 849 adetlik satışla en yakın rakibine 10 bin 4 adet fark attı.

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Giriş Tarihi 08 Eylül 2024, 07:00 Güncelleme Tarihi 08 Eylül 2024, 07:00
Vatandaş milli otomobiline sahip çıktı! TOGG satılan her üç elektrikli otomobilden biri oldu

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TOGG, Türkiye elektrikli otomobil pazarında, yılın 8 aylık döneminde gerçekleştirdiği 14 bin 849 adet satış ve yüzde 31,57 pazar payıyla marka sıralamasında ilk sırada yer aldı.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, ocakağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 artarak 762 bin 152 olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, söz konusu dönemde, yüzde 3 artışla 605 bin 639 olurken, hafif ticari araç satışları ise yüzde 9,5 azalışla 156 bin 513 seviyesinde kaydedildi.

Ocak-ağustos döneminde, "tam elektrikli" otomobil satış sayısı yüzde 94,7 artışla 47 bin 32 oldu. Tam elektrikli otomobillerin toplam satışlar içindeki payı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,1'den yüzde 7,8'e, hibrit otomobillerin payı ise yüzde 10,5'ten yüzde 15,7'ye yükseldi.

ODMD verilerine göre, Togg, yılın ilk yarısında da elektrikli otomobil pazar liderliğini sürdürdü. Togg, yılın 8 aylık döneminde 14 bin 849 adetlik satışla en yakın rakibine 10 bin 4 adet fark attı.

Bu dönemde Togg'un elektrikli otomobil pazar payı yüzde 31,57 olarak kayıtlara geçti. Böylece satılan her 3 elektrikli otomobilden birinde Togg logosu yer aldı.

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Vatandaş milli otomobiline sahip çıktı! TOGG satılan her üç elektrikli otomobilden biri oldu
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