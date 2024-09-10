iPhone 16 Türkiye fiyatı! Apple iPhone 16 özellikleri! Eylem düğmesi var

Teknoloji dünyasının kalbi bugün Apple'ın düzenlediği büyük etkinlikte attı! Apple kullanıcıları ve teknoloji meraklıları, heyecanla bekledikleri iPhone 16'nın tanıtıldığı bu etkinlikte yeni modelin özelliklerini, fiyat detaylarını ve çıkış tarihini öğrenmek için ekran başına kilitlendi.