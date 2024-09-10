iPhone 16 Türkiye fiyatı! Apple iPhone 16 özellikleri! Eylem düğmesi var

Teknoloji dünyasının kalbi bugün Apple'ın düzenlediği büyük etkinlikte attı! Apple kullanıcıları ve teknoloji meraklıları, heyecanla bekledikleri iPhone 16'nın tanıtıldığı bu etkinlikte yeni modelin özelliklerini, fiyat detaylarını ve çıkış tarihini öğrenmek için ekran başına kilitlendi.
🎉 APPLE'IN 9 EYLÜL TANITIMI
Apple'ın bugün tanıttığı ürünler arasında şunlar yer alıyor:
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- Apple Watch Series 10
- Apple Watch SE 3
- Apple Watch Ultra 3
- AirPods 4
🔍 İPHONE 16 TÜRKİYE SATIŞ FİYATLARI
Apple Türkiye, yeni telefonların fiyatlarını açıkladı. iPhone Türkiye'deki bazı telefonlar 100.000 TL'yi geçti.
Başlangıç fiyatları:
• iPhone 16:
65.000 TL
• iPhone 16 Plus:
74.000
• iPhone 16 Pro:
83.000 TL
• iPhone 16 Pro Max:
100.000 TL
En pahalı iPhone Pro Max: (1TB)
120.000 TL
Not: Bu fiyatlar tahmini rakamlardır. Resmi rakamlar Apple tarafından duyurulduğunda haberimizde yer alacak.