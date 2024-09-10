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iPhone 16 Türkiye fiyatı! Apple iPhone 16 özellikleri! Eylem düğmesi var

Apple kullanıcılarının merakla beklediği yıllık büyük tanıtım etkinliği dün akşam gerçekleşti. Etkinlikte, iPhone 16, Apple Watch Series X ve AirPods 4 gibi yeni Apple ürünleri ilk kez teknoloji severlerin beğenisine sunuldu. Yeni ürünlerin özellikleri ve fiyatları, teknoloji dünyasında büyük bir heyecan yarattı. iPhone 16, Apple'ın en son teknolojisiyle donatılmış durumda. Yeni model, önceki iPhone modellerine göre daha gelişmiş.

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Giriş Tarihi 10 Eylül 2024, 08:10 Güncelleme Tarihi 10 Eylül 2024, 08:10
iPhone 16 Türkiye fiyatı! Apple iPhone 16 özellikleri! Eylem düğmesi var

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Teknoloji dünyasının kalbi bugün Apple'ın düzenlediği büyük etkinlikte attı! Apple kullanıcıları ve teknoloji meraklıları, heyecanla bekledikleri iPhone 16'nın tanıtıldığı bu etkinlikte yeni modelin özelliklerini, fiyat detaylarını ve çıkış tarihini öğrenmek için ekran başına kilitlendi.

🎉 APPLE'IN 9 EYLÜL TANITIMI

Apple'ın bugün tanıttığı ürünler arasında şunlar yer alıyor:

  • iPhone 16
  • iPhone 16 Plus
  • iPhone 16 Pro
  • iPhone 16 Pro Max
  • Apple Watch Series 10
  • Apple Watch SE 3
  • Apple Watch Ultra 3
  • AirPods 4

🔍 İPHONE 16 TÜRKİYE SATIŞ FİYATLARI

Apple Türkiye, yeni telefonların fiyatlarını açıkladı. iPhone Türkiye'deki bazı telefonlar 100.000 TL'yi geçti.

İPhone 16 tanıtıldı!

Başlangıç fiyatları:

• iPhone 16:
65.000 TL

• iPhone 16 Plus:
74.000

• iPhone 16 Pro:
83.000 TL

• iPhone 16 Pro Max:
100.000 TL

En pahalı iPhone Pro Max: (1TB)
120.000 TL

Not: Bu fiyatlar tahmini rakamlardır. Resmi rakamlar Apple tarafından duyurulduğunda haberimizde yer alacak.

📅 İPHONE 16 NE ZAMAN ÇIKACAK?

iPhone 16 serisinin Türkiye'deki satış programı henüz kesinleşmedi. Ancak, tahminlere göre iPhone 16 serisi 13 Eylül Cuma günü ön siparişe açılacak ve 20 Eylül Cuma 2024 tarihinde mağazalarda satışa sunulacak.

iPhone 16 pro tanıtıldı!

📱 iPhone 16 ve iPhone 16 Plus Özellikleri

🎨 Tasarım

  • 📸 Arka Kamera Düzeni: iPhone 16, önceki iPhone 15 modelinin çapraz kamera dizaynından farklı olarak dikey hizalanmış bir arka kamera tasarımına sahip.
  • 🆕 Eylem Düğmesi: iPhone 16, Pro modellerinde kullanılan Eylem düğmesine sahip. Bu düğme, çeşitli işlevlere atanabiliyor (kamera açma, el feneri kullanma, VoiceOver vb.).
  • 📷 Yeni Deklanşör Tuşu: Telefonun sağ tarafında yer alıyor ve fotoğraf/video çekimini kolaylaştırıyor. Hafif basışla odaklama, sert basışla fotoğraf çekimi, basılı tutarak video kaydı yapılabiliyor.
  • 🔄 Diğer Tasarım Özellikleri: Kare çerçeve, MagSafe kablosuz şarj, Dynamic Island, ve USB-C şarj/veri portu bulunuyor.

🖥️ Ekran

  • 📏 Boyut ve Teknoloji: 6.1 inç OLED ekran, 60 Hz yenileme hızı ve 2000 nit tepe parlaklık.
  • 🧐 Kullanıcı Eleştirileri: 120 Hz yenileme hızının yaygınlaştığı bir dönemde, 60 Hz kullanılması bazı kullanıcılar tarafından eleştirildi.

⚙️ İşlemci ve Performans

  • 🚀 Yeni İşlemci: A18 çip seti, Apple'ın en gelişmiş işlemcisi olarak öne çıkıyor. Performans ve enerji verimliliği konusunda iyileştirmeler sunarken, yapay zeka uygulamaları için de güç sağlıyor.

📋 Teknik Özellikler

  • 📺 Ekran: 6.7 inç, 60 Hz, Super Retina XDR, OLED
  • 🧠 İşlemci: A18
  • 🛠️ RAM: 8 GB
  • 💾 Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB
  • 📸 Arka Kamera: 48 MP (f/1,6) + 12 MP (f/2,2)
  • 🤳 Ön Kamera: 12 MP (f/1.9)
  • 🔋 Batarya: 3.561 mAh (20W)
  • 📱 İşletim Sistemi: iOS 18

🔧 Diğer Donanım İyileştirmeleri

  • 🆕 Eylem Düğmesi ve Yeni Kamera Kontrol Düğmesi: Kullanım kolaylığı sağlıyor.
  • 💧 Su ve Toza Dayanıklılık: Dayanıklılığı artıran özellikler arasında.
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