150, 250, 350 bin TL’nin 32 günlük faiz getirisi uçtu!

Garanti BBVA E-Vadeli Hesap : Bu hesapta ise %47 faiz ile 9.502,73 TL net kazanç sağlanacak ve yatırımcının hesabına yansıyacak toplam tutar 259.502,73 TL olacak.

Fibabanka Kiraz Hesap : %52 faiz oranından yararlanarak 32 gün sonunda 10.513,66 TL kazanç elde edilecek ve toplam meblağ 260.513,66 TL'ye ulaşacak.

350.000 TL 32 Gün Vadeli Mevduat Kazançları

Fibabanka ile Yüksek Getiri Fırsatı

Fibabanka'nın Kiraz Hesabı, vadeli mevduat piyasasında dikkat çekici bir faiz oranı sunuyor. Standart vadeli hesaplarda uygulanan %52 faiz oranıyla, yatırımcılara 14.719,13 TL net kazanç sağlıyor. Bu oran, vade sonunda toplamda 364.719,13 TL'lik bir birikim elde edilmesine olanak tanıyor. Fibabanka'nın rekabetçi faiz oranları, özellikle büyük mevduatları olan yatırımcılar için cazip bir seçenek olmayı sürdürüyor.

Garanti BBVA'dan Güvenilir Yatırım İmkanı

Garanti BBVA, E-Vadeli Hesap ile yine yatırımcıların güvenini kazanmayı başarıyor. Banka, %47 faiz oranı sunarak, 32 günlük vadede yatırımcılarına 13.303,83 TL net kazanç vaat ediyor. Bu getiriyle birlikte yatırımcılar, vade sonunda toplam 363.303,83 TL'ye ulaşacak birikime sahip olacaklar. Garanti BBVA'nın istikrarlı faiz politikası, piyasalardaki dalgalanmalara karşı yatırımcılarına güven veriyor.