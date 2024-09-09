150, 250, 350 bin TL’nin 32 günlük faiz getirisi uçtu!

250.000 TL'lik Mevduat İçin Beklenen Getiriler
Fibabanka Kiraz Hesap: %52 faiz oranından yararlanarak 32 gün sonunda 10.513,66 TL kazanç elde edilecek ve toplam meblağ 260.513,66 TL'ye ulaşacak.
Garanti BBVA E-Vadeli Hesap: Bu hesapta ise %47 faiz ile 9.502,73 TL net kazanç sağlanacak ve yatırımcının hesabına yansıyacak toplam tutar 259.502,73 TL olacak.
350.000 TL 32 Gün Vadeli Mevduat Kazançları
Fibabanka ile Yüksek Getiri Fırsatı
Fibabanka'nın Kiraz Hesabı, vadeli mevduat piyasasında dikkat çekici bir faiz oranı sunuyor. Standart vadeli hesaplarda uygulanan %52 faiz oranıyla, yatırımcılara 14.719,13 TL net kazanç sağlıyor. Bu oran, vade sonunda toplamda 364.719,13 TL'lik bir birikim elde edilmesine olanak tanıyor. Fibabanka'nın rekabetçi faiz oranları, özellikle büyük mevduatları olan yatırımcılar için cazip bir seçenek olmayı sürdürüyor.
Garanti BBVA'dan Güvenilir Yatırım İmkanı
Garanti BBVA, E-Vadeli Hesap ile yine yatırımcıların güvenini kazanmayı başarıyor. Banka, %47 faiz oranı sunarak, 32 günlük vadede yatırımcılarına 13.303,83 TL net kazanç vaat ediyor. Bu getiriyle birlikte yatırımcılar, vade sonunda toplam 363.303,83 TL'ye ulaşacak birikime sahip olacaklar. Garanti BBVA'nın istikrarlı faiz politikası, piyasalardaki dalgalanmalara karşı yatırımcılarına güven veriyor.
İş Bankası ile Kârlı Yatırım Alternatifleri
İş Bankası, vadeli TL hesabında yatırımcılara %42 oranında faiz sunarak, bu dönemde de rekabetçi bir alternatif oluşturuyor. 32 günlük vade sonunda sağlanacak 11.888,52 TL net kazanç ile yatırımcılar, toplamda 361.888,52 TL'lik bir getiriye erişebilecekler. İş Bankası'nın sunmuş olduğu bu oranlar, piyasalardaki belirsizlikler içinde yatırımcılara kârlı çözümler sunmayı amaçlıyor.