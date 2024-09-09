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150, 250, 350 bin TL’nin 32 günlük faiz getirisi uçtu!

Eylül ayının ortalarında yapılacak olan faiz kararları öncesinde, bankaların mevduat faiz oranları ve bunların yatırımcılara sağlayacağı getiriler dikkatle inceleniyor. 19 Eylül'de Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı kararlar öncesinde, 9 Eylül itibarıyla güncellenen faiz oranları üzerinden yapılan hesaplamalara göre, farklı tutarlarda mevduata yatırım yapan bireylerin elde edeceği kazançlar belirlendi.

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Giriş Tarihi 09 Eylül 2024, 08:13 Güncelleme Tarihi 09 Eylül 2024, 08:14
150, 250, 350 bin TL’nin 32 günlük faiz getirisi uçtu!

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Merkez Bankası'nın eylül ayı faiz kararına kilitlenen piyasalar, mevduat faiz oranlarının gelecekteki seyrini tahmin etmeye çalışıyor. Yatırımcılar, faiz oranlarındaki artışın devam edip etmeyeceğini ve bu durumun mevduat getirilerine etkisini değerlendiriyor. Bankaların sunduğu cazip faiz oranları, özellikle yüksek tutarlı mevduat sahipleri için önemli bir gelir kapısı oluşturmayı sürdürüyor. Bu durum, Merkez Bankası'nın gelecek dönemdeki politikalarını daha da merak konusu yapıyor.

Güncel Faiz Oranları ve Mevduat Getirileri

Son dönemlerde yükselişe geçen mevduat faiz oranları, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. 8 Eylül tarihinde güncellenen oranlarla, özellikle 150,000 TL, 250,000 TL ve 350,000 TL gibi farklı mevduat tutarlarında yapılan yatırımlar için 32 günlük vade sonunda elde edilecek net kazançlar hesaplandı. İşte banka banka ayrıntılı getiri oranları:

150.000 TL'lik Mevduat İçin Getiri Oranları

Fibabanka Kiraz Hesap: 32 günlük vadeli hesapta %52 faiz oranı ile hesaplanan net kazanç 6.308,2 TL. Bu oranla vade sonunda elde edilecek toplam tutar 156.308,2 TL olacak.

N Kolay Bono: Aynı vade için %48 faiz oranı sunan N Kolay Bono, yatırımcısına 5.822,95 TL net kazanç sağlayarak toplamda 155.822,95 TL geri ödeme yapacak.

Garanti BBVA E-Vadeli Hesap: %47 faiz oranı ile Garanti BBVA'nın vadeli hesabı, yatırımcısına 5.701,64 TL kazandırırken, toplamda 155.701,64 TL'lik bir birikim sunuyor.

250.000 TL'lik Mevduat İçin Beklenen Getiriler

Fibabanka Kiraz Hesap: %52 faiz oranından yararlanarak 32 gün sonunda 10.513,66 TL kazanç elde edilecek ve toplam meblağ 260.513,66 TL'ye ulaşacak.

Garanti BBVA E-Vadeli Hesap: Bu hesapta ise %47 faiz ile 9.502,73 TL net kazanç sağlanacak ve yatırımcının hesabına yansıyacak toplam tutar 259.502,73 TL olacak.

350.000 TL 32 Gün Vadeli Mevduat Kazançları

Fibabanka ile Yüksek Getiri Fırsatı

Fibabanka'nın Kiraz Hesabı, vadeli mevduat piyasasında dikkat çekici bir faiz oranı sunuyor. Standart vadeli hesaplarda uygulanan %52 faiz oranıyla, yatırımcılara 14.719,13 TL net kazanç sağlıyor. Bu oran, vade sonunda toplamda 364.719,13 TL'lik bir birikim elde edilmesine olanak tanıyor. Fibabanka'nın rekabetçi faiz oranları, özellikle büyük mevduatları olan yatırımcılar için cazip bir seçenek olmayı sürdürüyor.

Garanti BBVA'dan Güvenilir Yatırım İmkanı

Garanti BBVA, E-Vadeli Hesap ile yine yatırımcıların güvenini kazanmayı başarıyor. Banka, %47 faiz oranı sunarak, 32 günlük vadede yatırımcılarına 13.303,83 TL net kazanç vaat ediyor. Bu getiriyle birlikte yatırımcılar, vade sonunda toplam 363.303,83 TL'ye ulaşacak birikime sahip olacaklar. Garanti BBVA'nın istikrarlı faiz politikası, piyasalardaki dalgalanmalara karşı yatırımcılarına güven veriyor.

İş Bankası ile Kârlı Yatırım Alternatifleri

İş Bankası, vadeli TL hesabında yatırımcılara %42 oranında faiz sunarak, bu dönemde de rekabetçi bir alternatif oluşturuyor. 32 günlük vade sonunda sağlanacak 11.888,52 TL net kazanç ile yatırımcılar, toplamda 361.888,52 TL'lik bir getiriye erişebilecekler. İş Bankası'nın sunmuş olduğu bu oranlar, piyasalardaki belirsizlikler içinde yatırımcılara kârlı çözümler sunmayı amaçlıyor.

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