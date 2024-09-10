Hedef enerjide tam bağımsız Türkiye! Bakan Bayraktar: "Gabar'da günde 47 bin varil petrol üretiyoruz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Çevreye uyumlu bir şekilde, Türkiye'nin en kaliteli petrolünü Gabar'da yüksek oranda üretmeye başladık. Günde yaklaşık 47 bin varil petrol üretiyoruz" dedi.

Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2024- 2025 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde konuşan Bayraktar, Zonguldak'ta karadan 170 kilometre açık denizde doğal gaz çalışmaları yürüttüklerini ifade ederek, şöyle devam etti: "Kendisi üreten, teknisyen ve mühendisleri olan bir ülke olarak Türkiye, enerjide dışa bağımlılığını azaltacak ve inşallah bu 30 yıl içindeki karbon nötr hedefinin yanına enerjide tam bağımsız bir Türkiye'yi hep birlikte koyacağız."