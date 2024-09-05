Turizmde konsept değişiyor! Her şey dahil yerine her şeyiyle Türkiye

RESTORANLARLA İŞBİRLİĞİ

Bir grup gazeteciye değerlendirmede bulunan Ankara Genç İş İnsanları Derneği (ANGİAD) üyesi ve Anze Group Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Korkutata, yeni dönemin parolasının "Her şeyiyle Türkiye" olduğu bilgisini vererek, yeni dönemde turistlerin otelden çıkarılmaya teşvik edilmesi için merkezi yerlerdeki yöresel restoranlarla otellerin işbirliğine gidebileceğini ifade etti.

Korkutata, "Bu yöntemle turistler akşamları otelden dışarı çıkarılarak şehir merkezlerinde gezdirildikten sonra anlaşmalı restoranlara yemeğe götürülecek. Bu yöntemle esnafın iş yapması sağlanacağı gibi daha iyi kazanacak olan esnafın komşu Yunanistan ile de fiyat olarak rekabet etmesinin önü açılacak" dedi.