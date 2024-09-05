BENZİNE İNDİRİM Mİ GELDİ? 5 Eylül benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir güncel fiyat listesi

Vatandaşlar, Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki, benzine indirim mi geldi? İşte konu hakkında merak edilenler...

Benzin Fiyatlarında Öngörülen İndirim

Benzin fiyatlarında beklenen indirim miktarı 1 lira 83 kuruş olarak öngörülüyor. Bu indirim, sürücüler için rahatlama sağlayacak olsa da, motorin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.