BENZİNE İNDİRİM Mİ GELDİ? 5 Eylül benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir güncel fiyat listesi

Vatandaşlar, Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki, benzine indirim mi geldi? İşte konu hakkında merak edilenler...
Vatandaşlar, Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki, benzine indirim mi geldi? İşte konu hakkında merak edilenler...
Benzin Fiyatlarında Öngörülen İndirim
Benzin fiyatlarında beklenen indirim miktarı 1 lira 83 kuruş olarak öngörülüyor. Bu indirim, sürücüler için rahatlama sağlayacak olsa da, motorin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
Güncel Akaryakıt Fiyatları
İstanbul'da güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:
Benzin: Litresi ortalama 43,31 lira
Motorin: Litresi ortalama 43,23 lira
LPG/Otogaz fiyatları ise İstanbul'da farklılık göstermekte:
İstanbul Avrupa Yakası: 25,13 lira
İstanbul Anadolu Yakası: 24,59 lira
Akaryakıt Fiyatları Nasıl Hesaplanıyor?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları, çeşitli faktörlerin birleşimiyle hesaplanmaktadır. İlk adımda, Gümrüksüz Rafineri Fiyatı belirlenir. Bu fiyat, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru dikkate alınarak hesaplanır.
Rafineri satış fiyatına, ÖTV ve EPDK payları eklendikten sonra, KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunur. Bu hesaplamalar, akaryakıt fiyatlarının şeffaf ve adil bir şekilde belirlenmesini sağlar.
Akaryakıt fiyatları, küresel petrol piyasalarındaki hareketler ve döviz kurlarındaki değişikliklerle doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle, fiyatlarda yaşanan değişiklikler hakkında güncel bilgilere sahip olmak, tüketiciler için büyük önem taşımaktadır.