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BENZİNE İNDİRİM Mİ GELDİ? 5 Eylül benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir güncel fiyat listesi

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, ülkemizde benzin ve motorin (mazot) fiyatlarının değişkenlik göstermesine neden oluyor. 5 Eylül 2024 itibarıyla akaryakıt piyasasında bazı güncellemeler yaşandı. İşte güncel benzin ve motorin fiyatlarına dair detaylar...

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Giriş Tarihi 05 Eylül 2024, 09:24 Güncelleme Tarihi05 Eylül 2024, 09:24
BENZİNE İNDİRİM Mİ GELDİ? 5 Eylül benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir güncel fiyat listesi

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Vatandaşlar, Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki, benzine indirim mi geldi? İşte konu hakkında merak edilenler...

Benzin Fiyatlarında Öngörülen İndirim

Benzin fiyatlarında beklenen indirim miktarı 1 lira 83 kuruş olarak öngörülüyor. Bu indirim, sürücüler için rahatlama sağlayacak olsa da, motorin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel Akaryakıt Fiyatları

İstanbul'da güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

Benzin: Litresi ortalama 43,31 lira

Motorin: Litresi ortalama 43,23 lira

LPG/Otogaz fiyatları ise İstanbul'da farklılık göstermekte:

İstanbul Avrupa Yakası: 25,13 lira

İstanbul Anadolu Yakası: 24,59 lira

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları, çeşitli faktörlerin birleşimiyle hesaplanmaktadır. İlk adımda, Gümrüksüz Rafineri Fiyatı belirlenir. Bu fiyat, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru dikkate alınarak hesaplanır.

Rafineri satış fiyatına, ÖTV ve EPDK payları eklendikten sonra, KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunur. Bu hesaplamalar, akaryakıt fiyatlarının şeffaf ve adil bir şekilde belirlenmesini sağlar.

Akaryakıt fiyatları, küresel petrol piyasalarındaki hareketler ve döviz kurlarındaki değişikliklerle doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle, fiyatlarda yaşanan değişiklikler hakkında güncel bilgilere sahip olmak, tüketiciler için büyük önem taşımaktadır.

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