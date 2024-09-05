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15 Eylül’den itibaren hesapta! TC kimlik numarasına 9077 TL ödeme

Vatandaşlar için önemli bir gelişme duyuruldu. Devletin sağladığı sosyal yardım kapsamında TC kimlik numarasına 9077 TL ödeme yapılacağı duyuruldu.

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Giriş Tarihi 05 Eylül 2024, 09:25 Güncelleme Tarihi05 Eylül 2024, 10:59
15 Eylül’den itibaren hesapta! TC kimlik numarasına 9077 TL ödeme

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15 Eylül itibariyle ödemeler PTT hesaplarına aktarılacak. Dar gelirli ve muhtaç vatandaşların kullandığı bu ödemeler her ay olduğu gibi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılacak. Peki bu yardımdan kimler faydalanabilir? Evde bakım parası alma şartları nelerdir? İşte detaylar.

Yardım Parasını Kimler Alabilir?

Devletin sağladığı sosyal yardımlar dar gelirli ve muhtaç vatandaşlar için büyük bir destek olmaya devam ediyor. Özellikle dar gelirli aileler, engelli bireyler ve yaşlılar bu yardımdan faydalanabiliyor. Yardımlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yapılan incelemeler sonucunda muhtaç kişilerin hesaplarına yatırılıyor.

Bu yardımlardan biri olan evde bakım parası, bakıma muhtaç kişilerin yakınlarına yapılan bir ödemedir. Bakanlık tarafından yapılan sınavlar doğrultusunda şartları sağlayanlara her ay düzenli olarak ödenmektedir. Geçtiğimiz Temmuz ayında yapılan artışla evde bakım maaşı da artırılmıştır.

Evde Bakım Maaşı Eylül 2024 Ödeme Takvimi

Evde bakım maaşı alanlar Eylül 2024 ödeme takvimini yakından takip etmektedir. Bu maaş bakıma muhtaç yaşlı, hasta veya engelli yakınlarına bakan kişilere verilmektedir. Ödemeler her ayın 15'i ile 30'u arasında hesaplara yatırılmaktadır. Eylül ayı ödemeleri 15 Eylül'den itibaren yapılmaya başlanacaktır.

Ödemeler PTT ve IBAN Üzerinden Yapılacaktır

Evde bakım maaşı başvuru sırasında belirtilen Ziraat Bankası IBAN numarasına veya PTT hesaplarına yatırılmaktadır. Bu nedenle maaş alanlar her ay maaşlarını aldıkları hesaptan 15 Eylül'den itibaren ödemelerini çekebilirler. Bu ödemeler PTT'den de kolaylıkla alınabilmektedir.

Evde Bakım Maaşı Alma Şartları

Evde bakım maaşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen şartlara göre verilmektedir. Bu yardımdan faydalanmak için sadece düşük gelirli ve muhtaç olmak yeterli değil; aynı zamanda bakıma muhtaç kişinin tam donanımlı bir hastaneden sağlık raporu alması gerekiyor. Bu raporda kişinin yardıma muhtaç olduğu ve sürekli bakıma ihtiyaç duyduğu kanıtlanmalıdır.

Başvuru yapmak isteyenler e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunarak işlemlerini tamamlayabilirler. Başvuru süreci sonrasında uygun görülenlere evde bakım maaşı sağlanarak her ay düzenli olarak hesaplarına yatırılır.

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