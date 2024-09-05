15 Eylül’den itibaren hesapta! TC kimlik numarasına 9077 TL ödeme

15 Eylül itibariyle ödemeler PTT hesaplarına aktarılacak. Dar gelirli ve muhtaç vatandaşların kullandığı bu ödemeler her ay olduğu gibi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflar ı aracılığıyla yapılacak. Peki bu yardımdan kimler faydalanabilir? Evde bakım parası alma şartları nelerdir? İşte detaylar.

Yardım Parasını Kimler Alabilir?

Devletin sağladığı sosyal yardımlar dar gelirli ve muhtaç vatandaşlar için büyük bir destek olmaya devam ediyor. Özellikle dar gelirli aileler, engelli bireyler ve yaşlılar bu yardımdan faydalanabiliyor. Yardımlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yapılan incelemeler sonucunda muhtaç kişilerin hesaplarına yatırılıyor.

Bu yardımlardan biri olan evde bakım parası, bakıma muhtaç kişilerin yakınlarına yapılan bir ödemedir. Bakanlık tarafından yapılan sınavlar doğrultusunda şartları sağlayanlara her ay düzenli olarak ödenmektedir. Geçtiğimiz Temmuz ayında yapılan artışla evde bakım maaşı da artırılmıştır.