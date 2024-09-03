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SPK 2 Şirkete Halka Arz Onayı Verdi: Eylül 2024 Halka Arz Takvimi Güncellendi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ ve Cem Zeytin’in halka arz başvurularını onaylayarak, şirketlerin sermaye artırımlarına olanak sağladı. Özata Denizcilik, halka arzda 2.000.000 TL nominal değerli paylarını sabit 105 TL fiyatla sunarken; Cem Zeytin ise 1 TL nominal değerli paylarını 15,30 TL’den yatırımcılarla buluşturacak.

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Giriş Tarihi 03 Eylül 2024, 18:35 Güncelleme 03 Eylül 2024, 18:35
SPK 2 Şirkete Halka Arz Onayı Verdi: Eylül 2024 Halka Arz Takvimi Güncellendi

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Borsa yatırımcıları için yeni fırsatlar kapıda! Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ ve Cem Zeytin'in halka arzlarını onayladı.

📈 SPK 2 Şirkete Halka Arz Onayı Verdi! SPK Onayının Detayları 📝

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bu hafta iki önemli halka arz başvurusunu onayladı. Bu onaylarla birlikte Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ ile Cem Zeytin halka arz süreçlerine başlayacak. 🚢🫒

⚓ Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ Halka Arz Detayları

SPK, Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arz başvurusunu onayladı. Halka arz kapsamında Özata Tersanecilik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin sahip olduğu 2.000.000 TL nominal değerli paylar, 105 TL sabit fiyat üzerinden yatırımcılara sunulacak. Ek pay satışı yapılmayacak ve bu işlem sonucunda şirketin mevcut sermayesi 60.000.000 TL'den 71.350.000 TL'ye yükselecek. 💵

🌿 Cem Zeytin Halka Arz Detayları

Diğer onaylanan halka arz ise Cem Zeytin'e ait. Şirket, halka arzında 1 TL nominal değerli payları 15,30 TL sabit fiyatla satışa sunacak. Talep fazlası olması durumunda ek pay satışı yapılmayacak. Şirketin mevcut sermayesi, 302.000.000 TL'den 100.000.000 TL bedelli artışla 402.000.000 TL'ye çıkacak. 📊

🤑 Yatırımcılar İçin Fırsatlar

Her iki halka arz da yatırımcılar için önemli fırsatlar sunmakta. SPK'nın onayladığı bu halka arzlar, şirketlerin sermaye artırımı ve büyüme stratejilerini destekleyecek. Özata Denizcilik ve Cem Zeytin'in halka arzları, piyasadaki dinamikleri değiştirebilecek potansiyele sahip. Özellikle uzun vadeli yatırımlar için fırsatlar sunan bu halka arzlar, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. 🚀📉

Yeni halka arzlarla ilgili gelişmeleri ve şirketlerin performansını izlemeye devam edeceğiz. Sermaye Piyasası Kurulu'nun bu kararları, sermaye piyasalarının derinleşmesi ve yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmesi açısından da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. 📅💼

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