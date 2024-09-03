SPK 2 Şirkete Halka Arz Onayı Verdi: Eylül 2024 Halka Arz Takvimi Güncellendi

🤑 Yatırımcılar İçin Fırsatlar

Her iki halka arz da yatırımcılar için önemli fırsatlar sunmakta. SPK'nın onayladığı bu halka arzlar, şirketlerin sermaye artırımı ve büyüme stratejilerini destekleyecek. Özata Denizcilik ve Cem Zeytin'in halka arzları, piyasadaki dinamikleri değiştirebilecek potansiyele sahip. Özellikle uzun vadeli yatırımlar için fırsatlar sunan bu halka arzlar, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. 🚀📉