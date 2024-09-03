Merkez Bankası’nın Türk Lirası’na dönüşüm adımı sonuç verdi! TL’nin payı en yüksek seviyeye çıktı

TL'YE GEÇİŞ HIZLANACAK

KKM hesaplarının TL'ye dönüşünü hızlandırmak ve desteklemek amacıyla, tüzel kişi KKM hesapları da TL'ye geçiş ve yenilenme hedefleri hesaplamasına dahil edildi. Bu değişikliğin tüzel kişiler tarafından gelen döviz talebini sınırlayıcı etki yapması bekleniyor. TL mevduat için tutulması gereken zorunlu karşılık tutarına, TL'ye geçiş oranına bağlı olarak uygulanan faiz oranının üst sınırı, politika faiz oranının yüzde 84'üne çıkarıldı. Ayrıca, TL zorunlu karşılıklarda bloke edilen tesis oranı 5 puan artırıldı. TCMB, para politikası metinlerinde TL mevduatını destekleyecek ilave adımlar atılabileceğine dair mesajını yinelerken, gerekli görüldüğünde bu yönde yeni tedbirlerin alınabileceğini belirtti.



Son haftalarda döviz kurlarında yaşanan hareketlilik ile birlikte, yabancı para mevduatında hafif bir artış görülse de Türk Lirası (TL) mevduatın payı yükselmeye devam ediyor. BDDK verilerine göre 29 Mart 2024'ten 23 Ağustos 2024'e kadar olan 5 aylık dönemde bankalardaki toplam mevduat 15.4 trilyon liradan 17.5 trilyona çıktı. Bu dönemde TL mevduat 2 trilyon 93 milyar lira artarak 10 trilyon 788 milyara ulaşırken, KKM hariç standart TL mevduat ise 6 trilyon 418 milyar liradan 9 trilyon 169 milyara yükseldi. Standart TL mevduatta 5 ayda yaşanan artış 2 trilyon 751 milyar