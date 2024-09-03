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E-Devlet, finansal işlemleri daha da basitleştirmek amacıyla KOLAS sistemini duyurdu. Bu yeni sistem, IBAN numarası ile para transferi gereksinimini ortadan kaldırarak işlemleri daha hızlı ve verimli hale getirecek.

e-Devlet kolay adres sorgulama ekranı KOLAS Nedir? Geçtiğimiz gün Bankalararası Kart Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, Merkez Bankası'nın öncülüğünde geliştirilen FAST sistemi katman servislerinden biri olan Kolay Adresleme Sistemi ile ödemeler kimlik numarası, telefon numarası ya da e-posta adresi kullanılarak çok daha kolay yapılabilecek. Bu sistem sayesinde artık IBAN bilgilerini hatırlamak zorunda kalmadan para transferi ve ödeme işlemleri gerçekleştirilebilecek. 🎉