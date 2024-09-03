E-Devlet, finansal işlemleri daha da basitleştirmek amacıyla KOLAS sistemini duyurdu. Bu yeni sistem, IBAN numarası ile para transferi gereksinimini ortadan kaldırarak işlemleri daha hızlı ve verimli hale getirecek.
E-Devlet, finansal işlemleri daha da basitleştirmek amacıyla KOLAS sistemini duyurdu. Bu yeni sistem, IBAN numarası ile para transferi gereksinimini ortadan kaldırarak işlemleri daha hızlı ve verimli hale getirecek.
KOLAS Nedir?
Geçtiğimiz gün Bankalararası Kart Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, Merkez Bankası'nın öncülüğünde geliştirilen FAST sistemi katman servislerinden biri olan Kolay Adresleme Sistemi ile ödemeler kimlik numarası, telefon numarası ya da e-posta adresi kullanılarak çok daha kolay yapılabilecek. Bu sistem sayesinde artık IBAN bilgilerini hatırlamak zorunda kalmadan para transferi ve ödeme işlemleri gerçekleştirilebilecek. 🎉
KOLAS ile Nasıl Sorgulama Yapılır? 📱
KOLAS Sorgulama hizmeti sayesinde vatandaşlar, farklı bankalarda ve elektronik para kuruluşlarında kayıtlı olan Kolay Adres Bilgilerini tek bir ekrandan kolayca sorgulayabilecekler. TC kimlik numarası, telefon numarası, e-posta adresi, yabancı kimlik numarası ya da pasaport numarası gibi bilgilerle hesaplar eşleştirilebilecek ve bu bilgiler para transferlerinde kullanılabilecek. 🔍
Bu Sistem Ne Sağlıyor? 🛡️
Bu yenilik ile birlikte vatandaşların farklı bankalarda olan adres bilgileri E-Devlet'e taşınacak. Bu bilgiler girilerek, KOLAS sistemi üzerinden sorgulama yapılabilecek ve para göndereceğiniz kişinin artık İBAN bilgisine ihtiyacınız olmayacak. 📧💰
Yeni Özellikten Nasıl Yararlanılır? 🌐
Yeni özelliği kullanmak için, turkiye.gov.tr adresine giderek arama kısmına "Kolay Adres Sorgulama" yazmanız yeterli. Artık para transferi işlemleriniz çok daha kolay ve hızlı olacak! ⚡