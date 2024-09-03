SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

📢💸 Yeni E-Devlet Özelliği Duyuruldu: KOLAS Sistemi ile İBAN'a Para Göndermek Tarih Oluyor!

E-Devlet, finansal işlemleri daha da kolaylaştırmak için KOLAS isimli yeni bir sistemi devreye aldı. Bu yeni özellik sayesinde, artık IBAN numarası ile para gönderme dönemi eskide kalıyor. KOLAS sistemi, kullanıcıların bankacılık işlemlerini daha hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlayacak. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Eylül 2024, 16:28 Güncelleme 03 Eylül 2024, 16:29
📢💸 Yeni E-Devlet Özelliği Duyuruldu: KOLAS Sistemi ile İBAN’a Para Göndermek Tarih Oluyor!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

E-Devlet, finansal işlemleri daha da basitleştirmek amacıyla KOLAS sistemini duyurdu. Bu yeni sistem, IBAN numarası ile para transferi gereksinimini ortadan kaldırarak işlemleri daha hızlı ve verimli hale getirecek.

e-Devlet kolay adres sorgulama ekranıe-Devlet kolay adres sorgulama ekranı

KOLAS Nedir?

Geçtiğimiz gün Bankalararası Kart Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, Merkez Bankası'nın öncülüğünde geliştirilen FAST sistemi katman servislerinden biri olan Kolay Adresleme Sistemi ile ödemeler kimlik numarası, telefon numarası ya da e-posta adresi kullanılarak çok daha kolay yapılabilecek. Bu sistem sayesinde artık IBAN bilgilerini hatırlamak zorunda kalmadan para transferi ve ödeme işlemleri gerçekleştirilebilecek. 🎉

KOLAS ile Nasıl Sorgulama Yapılır? 📱

KOLAS Sorgulama hizmeti sayesinde vatandaşlar, farklı bankalarda ve elektronik para kuruluşlarında kayıtlı olan Kolay Adres Bilgilerini tek bir ekrandan kolayca sorgulayabilecekler. TC kimlik numarası, telefon numarası, e-posta adresi, yabancı kimlik numarası ya da pasaport numarası gibi bilgilerle hesaplar eşleştirilebilecek ve bu bilgiler para transferlerinde kullanılabilecek. 🔍

Bu Sistem Ne Sağlıyor? 🛡️

Bu yenilik ile birlikte vatandaşların farklı bankalarda olan adres bilgileri E-Devlet'e taşınacak. Bu bilgiler girilerek, KOLAS sistemi üzerinden sorgulama yapılabilecek ve para göndereceğiniz kişinin artık İBAN bilgisine ihtiyacınız olmayacak. 📧💰

Yeni Özellikten Nasıl Yararlanılır? 🌐

Yeni özelliği kullanmak için, turkiye.gov.tr adresine giderek arama kısmına "Kolay Adres Sorgulama" yazmanız yeterli. Artık para transferi işlemleriniz çok daha kolay ve hızlı olacak! ⚡

EVLENECEKLERE 48 AY VADELİ 2 YIL ÖDEMESİZ 150 BİN TL! Evlilik kredisinde yeni dönem! O iller de proje kapsamına alındıEVLENECEKLERE 48 AY VADELİ 2 YIL ÖDEMESİZ 150 BİN TL! Evlilik kredisinde yeni dönem! O iller de proje kapsamına alındı
EVLENECEKLERE 48 AY VADELİ 2 YIL ÖDEMESİZ 150 BİN TL! Evlilik kredisinde yeni dönem! O iller de proje kapsamına alındı
Son dakika: TÜİK Ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı! Yıllık bazda keskin düşüş | Mehmet Şimşekten açıklamaSon dakika: TÜİK Ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı! Yıllık bazda keskin düşüş | Mehmet Şimşekten açıklama
Son dakika: TÜİK Ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı! Yıllık bazda keskin düşüş | Mehmet Şimşek'ten açıklama

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan kongre kararını imzaladı! AK Parti’de değişime ’Vira Bismillah’... | Ömer Çelik kongre takvimini açıkladı
Hamas’tan ateşkes açıklaması! Türk Dışişlerine bilgi verdiler: ABD iki hafta içinde...
Rusya duyurdu! Başkan Erdoğan’dan BRICS Zirvesi davetine icabet | Nedir bu BRICS?
Türkiye’nin üzerine çöken 5. kol gölgesi! Kılıç çeken teğmenler ve Post Truth Atatürkçüler... Amaç iç kalede gedik, niyet vesayet
Fenerbahçe’de anlaşma tamam! 3 yıllık imza
Müge Anlı Mehmet Yörük olayı! Sebile gerçeği itiraf etti! Üfürükçü Mustafa kocamı benimle evlenebilmek için öldürdü
HESAPLAR DEĞİŞTİ | TÜİK enflasyonu açıkladı SSK ve Bağ-Kurlunun Ocak zammı değişti! İşte kalem kalem yeni maaşlar
MEMURA ENFLASYON FARKI | Memura Ocak’ta yüzde 15.41’lik zam! İşte meslek meslek yeni maaş hesaplaması
Trabzonspor’da Güneş doğdu! Şenol Güneş ile anlaşma tamam
İsrail basını Netanyahu’yu yerden yere vurdu! Haaretz yazarından sert sözler: Yalan ve ölüm tarikatını yöneten alçak mesih
Diyarbakır’da kaybolan Narin’in tutuklanan amcası Salim Güran’ın ifadesi ortaya çıktı | Bakan Tunç’tan flaş açıklama: Tedbir
Talu çiftinden haber var! Kıvanç Talu ve Beril Talu çifti için istenen ceza belli oldu
İsrail ordusu dağılıyor! Kara Kuvvetleri Komutanı Tamir Yadai istifa etti
Okan Buruk’tan Osimhen kararı! İşte Aslan’ın yeni 11’i
Son dakika: TÜİK Ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı! Yıllık bazda keskin düşüş | Mehmet Şimşek’ten açıklama
SON DAKİKA