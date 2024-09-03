Deprem bölgesinde mücbir sebep hali uzatıldı! Bakan duyurdu | Mücbir sebep nedir?

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem bölgesindeki sigortalılar ve işverenler için gerekli olan tüm düzenlemelerin, Bakanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlarca ivedilikle hayata geçirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Adıyaman, Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 31 Ağustos'ta sona eren mücbir sebep hali nin, 30 Kasım'a kadar uzatıldığını duyurdu.

"Bu kapsamda, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 31 Ağustos 2024 itibarıyla sona eren mücbir sebep hali 30 Kasım 2024'a kadar uzatılmış olup, söz konusu il ve ilçelerimizdeki iş yerlerimiz, sigortalılarımız ve genel sağlık sigortalılarımızın; mücbir sebep sona erme tarihine kadar vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin, 16 Aralık 2024'e kadar SGK'ye verilmesi halinde, bu bilgi, belge ve beyannameleri yasal süresi içinde verilmiş sayılacaktır."

2023'ün ocak ila aralık, 2024'ün ocak ila ekim aylarına ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannameleri/aylık prim ve hizmet bildirgelerinin 31 Ocak 2025'e kadar SGK'ye verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş olacağına dikkati çeken Işıkhan, şu bilgileri paylaştı: